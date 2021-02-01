Названы составы на Матч всех звезд баскетбольной Единой лиги

Участники команд по традиции определялись по итогам голосования болельщиков и анкетирования представителей СМИ.
В состав команды "Звезды России" вошли: Алексей Швед ("Химки"), Никита Михайловский ("Автодор"), Михаил Кулагин ("Енисей"), Вячеслав Зайцев ("Химки"), Евгений Бабурин ("Нижний Новгород"), Антон Астапкович ("Нижний Новгород"), Никита Курбанов, Джоэль Боломбой (оба - ЦСКА), Андрей Зубков ("Зенит"), Станислав Ильницкий ("Локомотив-Кубань").
"Звезды мира": Майк Джеймс (ЦСКА), Айзея Кэнэн (УНИКС), Адас Юскевичус ("Парма"), Кевин Пангос ("Зенит"), Мантас Калниетис ("Локомотив-Кубань"), Миндаугас Кузминскас ("Локомотив-Кубань"), Джордан Мики ("Химки"), Дрю Гордон ("Автодор"/"Локомотив-Кубань"), Матеуш Понитка ("Зенит"), Торнике Шенгелия (ЦСКА).
Еще по два участника будут включены в составы по решению лиги.
Матч всех звезд пройдет 14 февраля на "ВТБ Арене".