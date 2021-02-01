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Рубрика: Общество

НИИ гриппа: Новые штаммы коронавируса в России не циркулируют

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости Фото: Кирилл Брага/РИА Новости
Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

Российский консорциум по секвенированию генома коронавирусов исследовал более 1,5 тысячи геномов новой коронавирусной инфекции и пришел к выводу, что новые штаммы на территории нашей страны России не циркулируют. Об этом сообщается на сайте Научно-исследовательского института гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава РФ.

Фото: AFP/Pascal POCHARD-CASABIANCA
Названы отличительные симптомы "британского" штамма коронавируса

По данным специалистов, среди вирусов, выявленных в России, в настоящее время не обнаружено вариантных штаммов из Великобритании (за исключением завозного случая в декабре), Бразилии, ЮАР и США, пишет ТАСС. Мониторинг таких штаммов проводится на постоянной основе.

Уточняется, что ученые осуществили секвенирование 1 547 полных геномов вирусов SARS-CoV-2. Генетическим надзором охвачены 56 регионов РФ. Установлено, что сейчас на территории нашей страны доминирует генетический клайд GR (89% всех циркулирующих вирусов). "Данная линия возникла в конце февраля 2020 года, встречается в мире повсеместно и составляет более 55% генетического разнообразия вирусов SARS-CoV-2 в России", - говорится на сайте.

Полученные данные свидетельствуют о невысокой скорости изменчивости возбудителя COVID-19 и эффективности применяемых российских вакцин против коронавирусной инфекции, отметили в НИИ.

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