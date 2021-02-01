На сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликован полный текст интервью американскому телеканалу HBO, которое заранее разошлось на громкие заголовки.

На самом деле, СМИ пришлось вырывать фразы из контекста, потому что это было стандартное для украинских президентов интервью - смесь жалоб на жизнь, отвлеченных мечтаний, лжи и хвастовства. И за рамки этого устоявшегося еще при Порошенко жанра Зеленский не заступил. Понятна и причина появления этой беседы: украинский президент активно жестикулирует в сторону американского, который не обращает на него внимания, из-за чего в Киеве очень переживают. Но при внимательном прочтении и в этом тексте можно найти показательные моменты, иллюстрирующие не столько политику украинского государства, неизменную уже семь лет, сколько личность и образ мысли самого Зеленского.

Действительно, Зеленский сказал, что "был всерьез обеспокоен" приходом сторонников Трампа в Капитолий, и что он с детства привык думать о США как об "идеальном институте демократии, когда власть без войны, спокойно, без революций, передается от одного президента другому", чем выгодно отличается от Украины. И потому он очень рад, что "независимость США выдержала это испытание", не разрушив его детские мечты. Также Зеленский пнул Дональда Трампа - рассказал об обиде на бывшего президента, потому что тот опубликовал записи их переговоров - мол, это было слишком личное. Таким образом, президент Украины в интервью американскому СМИ исполнил обязательную программу юного сторонника Демократической партии США.

Когда Зеленского спросили, что бы он, как будто бы речь шла о золотой рыбке, хотел попросить у Байдена, тот честно ответил - членства в НАТО. А равно помощи в возврате Крыма и Донбасса и всего, что понадобится впредь для противостояния "российской агрессии". Кроме того, Байдену, который "очень хорошо знает Украину", предложено создать новый переговорный формат, параллельный нормандскому, поскольку европейские гаранты мирного урегулирования уже не соответствуют украинскому видению мира.

Попутно он поставил в неудобную позицию самого Байдена, пожаловавшись, что Россия "видит дальнейшую федерализацию Украины, ослабление центральной власти и сохранение сепаратистов". Вероятно, по молодости лет Зеленский забыл следующие слова: "Важно, чтобы были автономные, независимые штаты, которые решают собственные проблемы, которые определяют свою собственную образовательную систему, правительство в рамках объединенной конституции". Их применительно к Украине сказал вице-президент США Джозеф Байден с трибуны Верховной Рады в декабре 2015 года.

В целом о России Зеленский в ходе интервью вспоминал не реже, чем о США, но останавливаться на конкретных фразах смысла нет: как и прошлый президент Украины, нынешний винит нашу страну чуть менее чем во всем. И вакцины российские опасны для украинского здоровья, поэтому их на Украине не будет. Однако и других вакцин тоже нет, что вызывает в Зеленском ощущение неполноценного члена европейского сообщества, стоящего с протянутой рукой. Впрочем, на неполноценность членства почти в тех же словах он уже жаловался европейским интервьюерам в прошлом году.

Вакцины, если верить украинскому Минздраву, для Украины остались только китайские. Но вот беда - на прошлой неделе Зеленский ввел санкции против ряда бизнесменов и компаний из КНР. Чтобы, по наущению временной поверенной в делах США Кристины Квин, в обществе которой, к слову, смотрел инаугурацию Байдена, не допустить продажи предприятия "Мотор Сич". Но, отвечая, на прямой вопрос об этом, а вернее - пытаясь уйти от ответа, Зеленский заявил, что "китайские инвестиции в Украину есть", чему он рад, но при нем никакой продажи стратегических предприятий в китайские руки не будет.

И в заключение цитата, которую оценят россияне и былые избиратели Зеленского: "Часть нашей страны подверглась информационной атаке, мол "там, в Киеве вас не уважают, там, в Киеве запрещают вам говорить на русском языке". Я всегда говорил, что это вранье. Потому что я сам родился в русскоязычной семье. Я уже рассказывал о своих родственниках из Одессы, которая говорит на 80 процентов по-русски. И одесситы точно так же защищали Украину с начала войны как каждый из нас". Еще раз заметим, это несведущим американцам заявил президент страны, где в прошлом месяце введен окончательный запрет на русский язык. И теперь встает вопрос: каких одесситов, "защищавших Украину", имел в виду Зеленский - не тех ли, что сжигали своих земляков в Доме профсоюзов? И не было ли среди этих "защитников" его родственников? Если были, то это многое объясняет.