Марианна Евгеньевна, зачем нужен такой регулярный диалог родителей с министром? Кое у кого это вызывает скепсис.
Марианна Шевченко: Напрасно вызывает. Обычно мы начинаем собирать вопросы от родителей за месяц до начала учебного года: через группы в соцсетях, которые есть во всех регионах, через родительские чаты, наш сайт. Причем абсолютно от всех родителей в стране. Как правило, это от двух до пяти тысяч вопросов от мам и пап, бабушек и дедушек. А сейчас, в "ковидных" условиях, вопросов у родителей стало в разы больше! Причем ответы на них нужны здесь и сейчас, а не в августе.
Какие уже вопросы накопились к министру просвещения?
Марианна Шевченко: Как пандемия повлияла на успеваемость детей и учебную нагрузку? Как она может повлиять на результаты ЕГЭ, который нас ждет совсем скоро? Как помочь ребенку не скатиться в зависимость от гаджетов? Ну и, конечно, о том, как говорить с подростками о самых сложных вопросах. Например, о политике, в которую через соцсети пытаются втянуть наших детей. Как противостоять информационному давлению и фейкам?
Эти и другие темы мы каждый день разбираем с родителями, с экспертами, психологами, педагогами в прямом эфире в онлайн-передаче "Семейный траблшутинг". На днях провели эфир о правовых последствиях участия детей в несанкционированных митингах. В момент к нам подключилось более двух тысяч зрителей. Без преувеличения, многих ребят удалось уберечь от необдуманных поступков. Но и родителям и учителям очень важно услышать ответы на все эти и другие острые вопросы не только от экспертов, но и напрямую от министерства.
Не превратится ли ежемесячное родительское собрание с министром в мероприятие "для галочки"?
Марианна Шевченко: Формат родительских собраний, который мы помним с детства, устарел. Учитель приходит в класс, зачитывает оценки, отчитывает мам и пап за "двойки" и поведение Пети и Васи... Все это уже не отвечает запросам родителей. Нам нужны новые форматы. Именно родители должны задавать вопросы, вести диалог не только со школой, но и с министром. Главное, чтобы чиновники не придумывали за мам и пап - что им важно и нужно, а отвечали на те реальные вопросы, которые есть.