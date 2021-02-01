Каждый год накануне 1 сентября проводится Общероссийское родительское собрание. Это уже хорошая традиция. Министр просвещения, а еще раньше - образования - отвечает на вопросы мам и пап со всей страны. Теперь такие собрания станут ежемесячными. Зачем это нужно? Об этом "Российской газете" рассказала директор по развитию Национальной родительской ассоциации Марианна Шевченко.

Марианна Евгеньевна, зачем нужен такой регулярный диалог родителей с министром? Кое у кого это вызывает скепсис.

Марианна Шевченко: Напрасно вызывает. Обычно мы начинаем собирать вопросы от родителей за месяц до начала учебного года: через группы в соцсетях, которые есть во всех регионах, через родительские чаты, наш сайт. Причем абсолютно от всех родителей в стране. Как правило, это от двух до пяти тысяч вопросов от мам и пап, бабушек и дедушек. А сейчас, в "ковидных" условиях, вопросов у родителей стало в разы больше! Причем ответы на них нужны здесь и сейчас, а не в августе.

Какие уже вопросы накопились к министру просвещения?

Марианна Шевченко: Как пандемия повлияла на успеваемость детей и учебную нагрузку? Как она может повлиять на результаты ЕГЭ, который нас ждет совсем скоро? Как помочь ребенку не скатиться в зависимость от гаджетов? Ну и, конечно, о том, как говорить с подростками о самых сложных вопросах. Например, о политике, в которую через соцсети пытаются втянуть наших детей. Как противостоять информационному давлению и фейкам?

Эти и другие темы мы каждый день разбираем с родителями, с экспертами, психологами, педагогами в прямом эфире в онлайн-передаче "Семейный траблшутинг". На днях провели эфир о правовых последствиях участия детей в несанкционированных митингах. В момент к нам подключилось более двух тысяч зрителей. Без преувеличения, многих ребят удалось уберечь от необдуманных поступков. Но и родителям и учителям очень важно услышать ответы на все эти и другие острые вопросы не только от экспертов, но и напрямую от министерства.

Главное, чтобы чиновники не придумывали за мам и пап - что им важно и нужно, а отвечали на реальные вопросы

Не превратится ли ежемесячное родительское собрание с министром в мероприятие "для галочки"?

Марианна Шевченко: Формат родительских собраний, который мы помним с детства, устарел. Учитель приходит в класс, зачитывает оценки, отчитывает мам и пап за "двойки" и поведение Пети и Васи... Все это уже не отвечает запросам родителей. Нам нужны новые форматы. Именно родители должны задавать вопросы, вести диалог не только со школой, но и с министром. Главное, чтобы чиновники не придумывали за мам и пап - что им важно и нужно, а отвечали на те реальные вопросы, которые есть.