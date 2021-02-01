Новости

Арестован участник незаконной акции, бросивший файер в полицейских 20:42
Стали известны имена наставников нового сезона "Голос. Дети" 20:11
В Москве из-за отсутствия финансирования закрылся Музей хоккея 20:06
Прилепин: Принципиальных противоречий при объединении левых сил нет 19:56
Мужчина с ножом напал на пассажиров брюссельского метро 19:48
В Волгограде назвали пятерку суперфиналистов конкурса "Учитель года" 19:40
Полиция Франции задержала подозреваемого в жестоком убийстве человека 19:33
"Тамбов" может доиграть сезон частично молодежным составом 19:17
В Москву идут тимофеевские морозы 19:08
МИД РФ: Россия надеется на мирное урегулирование ситуации в Мьянме 18:50
Николь Кидман снимется в сериале-ремейке норвежского фильма "Надежда" 18:46
МИД: РФ еще не получила от ФРГ ответов по делу "берлинского пациента" 18:41
Актер из "Игры престолов" сыграет в экранизации романа Джейн Остин 18:36
Путин возложил цветы к могиле Ланового 18:32
В Подмосковье спасли младенца с гастрошизисом 18:25
Минздрав назвал условие отправки пьяных россиян в вытрезвители 18:11
Искусственный интеллект будет помогать врачам в выборе лечения 18:02
Заседание Симоновского райсуда по "делу Навального" пройдет в Мосгорсуде 17:37
Игрок рижского "Динамо" отчислен после кражи клюшки Ковальчука 17:33
В Тюмени хулиганы выпустили сигнальную ракету в летящий самолет 17:20
В Петербурге введут индивидуальные компенсации на оплату ЖКХ 17:18
Эван Рэйчел Вуд обвинила Мэрилина Мэнсона в насилии 17:18
Поэт и актер Виктор Коваль умер от коронавируса 17:10
В Испании после прививки все обитатели дома престарелых заболели ковидом 17:08
В Новгородской области разрешили работу фудкортов 17:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Готовы ли вузы и студенты вернуться к очному обучению
Готовы ли вузы и студенты вернуться к очному обучению
Что значат сегодня церковь и патриарх в жизни общества
Что значат сегодня церковь и патриарх в жизни общества
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
01.02.2021 20:47
Рубрика: Общество

У мамы есть вопрос

Родителям нужен прямой диалог с министром просвещения
Текст: Ксения Колесникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 20(8371)
Каждый год накануне 1 сентября проводится Общероссийское родительское собрание. Это уже хорошая традиция. Министр просвещения, а еще раньше - образования - отвечает на вопросы мам и пап со всей страны. Теперь такие собрания станут ежемесячными. Зачем это нужно? Об этом "Российской газете" рассказала директор по развитию Национальной родительской ассоциации Марианна Шевченко.
Марианна Шевченко: Формат родительских собраний, который мы помним с детства, устарел. Фото: Александр Корольков/РГ Марианна Шевченко: Формат родительских собраний, который мы помним с детства, устарел. Фото: Александр Корольков/РГ
Марианна Шевченко: Формат родительских собраний, который мы помним с детства, устарел. Фото: Александр Корольков/РГ

Марианна Евгеньевна, зачем нужен такой регулярный диалог родителей с министром? Кое у кого это вызывает скепсис.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Кравцов: В систему воспитания в школах надо вовлечь и учителей, и родителей

Марианна Шевченко: Напрасно вызывает. Обычно мы начинаем собирать вопросы от родителей за месяц до начала учебного года: через группы в соцсетях, которые есть во всех регионах, через родительские чаты, наш сайт. Причем абсолютно от всех родителей в стране. Как правило, это от двух до пяти тысяч вопросов от мам и пап, бабушек и дедушек. А сейчас, в "ковидных" условиях, вопросов у родителей стало в разы больше! Причем ответы на них нужны здесь и сейчас, а не в августе.

Какие уже вопросы накопились к министру просвещения?

Марианна Шевченко: Как пандемия повлияла на успеваемость детей и учебную нагрузку? Как она может повлиять на результаты ЕГЭ, который нас ждет совсем скоро? Как помочь ребенку не скатиться в зависимость от гаджетов? Ну и, конечно, о том, как говорить с подростками о самых сложных вопросах. Например, о политике, в которую через соцсети пытаются втянуть наших детей. Как противостоять информационному давлению и фейкам?

Эти и другие темы мы каждый день разбираем с родителями, с экспертами, психологами, педагогами в прямом эфире в онлайн-передаче "Семейный траблшутинг". На днях провели эфир о правовых последствиях участия детей в несанкционированных митингах. В момент к нам подключилось более двух тысяч зрителей. Без преувеличения, многих ребят удалось уберечь от необдуманных поступков. Но и родителям и учителям очень важно услышать ответы на все эти и другие острые вопросы не только от экспертов, но и напрямую от министерства.

Главное, чтобы чиновники не придумывали за мам и пап - что им важно и нужно, а отвечали на реальные вопросы

Не превратится ли ежемесячное родительское собрание с министром в мероприятие "для галочки"?

Марианна Шевченко: Формат родительских собраний, который мы помним с детства, устарел. Учитель приходит в класс, зачитывает оценки, отчитывает мам и пап за "двойки" и поведение Пети и Васи... Все это уже не отвечает запросам родителей. Нам нужны новые форматы. Именно родители должны задавать вопросы, вести диалог не только со школой, но и с министром. Главное, чтобы чиновники не придумывали за мам и пап - что им важно и нужно, а отвечали на те реальные вопросы, которые есть.

Общество Образование

Главное сегодня

Путин призвал защитить непрофессиональных инвесторов в ценные бумаги
Торговые сети не сообщали о сложностях с логистикой товаров
Медведев: РФ готова сделать Рунет автономным, но не хочется до этого доводить
За сутки в России подтверждено 17 648 случаев COVID-19 в 84 регионах
Посольство РФ в Мьянме призвало россиян к осторожности
Помогать тяжелобольным детям с этого года будут по новым правилам
В Роскачестве рассказали, почему вода из кулеров может быть опасна