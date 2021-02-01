Один человек погиб в результате ливней на Фиджи

Более 10 тысяч жителей Фиджи покинули свои дома из-за непогоды. На островное государство в минувшие выходные обрушился тропический циклон "Ана". Ливни привели к наводнениям и оползням. В результате удара стихии разрушены сотни домов, несколько населенных пунктов затоплены.

Больше всего разрушений на острове Вити-Леву, где находится столица государства Сува. Жертвой непогоды стал 49-летний местный житель, который утонул во время шторма. Еще пять человек, в том числе трехлетний ребенок, пропали без вести. В эвакуационных пунктах остаются более 10 тысяч человек, сообщает ТАСС.

Тем временем метеорологи озвучили неутешительный прогноз - в ближайшие 24 часа на острова обрушится еще один мощный циклон.