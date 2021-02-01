Ольга Бузова госпитализирована

Российская телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова попала в одну из подмосковных клиник. Об этом она сама сообщила в сторис Instagram, уточняя, что имеют место проблемы со здоровьем.

Далее в аккаунте исполнительницы появилось красивое постановочное фото из медучреждения.

"Проблема в том, что я не могу ни есть, ни спать", - уточнила Ольга, которой медики диагностировали истощение и дали рекомендации поднабрать вес - не менее одиннадцати кило. И подлечить спину.

Сбой самочувствия Бузовой случился на фоне предполагаемого расставания артистки с рэпером и танцором Давой.