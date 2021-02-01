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Рубрика: Спорт

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Названы составы на "Матч Звезд" Единой лиги
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 20(8371)
В Единой лиге назвали составы на предстоящий 14 февраля в Москве "Матч Всех Звезд". В выборе игроков на матч принимали участие как болельщики, так и журналисты ведущих изданий, постоянно пишущих о баскетболе, в том числе и "РГ". Вот что получилось:

"Звезды России": Алексей Швед, Вячеслав Зайцев (оба - "Химки"), Никита Михайловский ("Автодор", Саратов), Михаил Кулагин ("Енисей", Красноярск), Евгений Бабурин, Антон Астапкович (оба - "Нижний Новгород"), Никита Курбанов, Джоэль Боломбой (оба - ЦСКА), Андрей Зубков ("Зенит", СПб), Станислав Ильницкий ("Локомотив-Кубань", Краснодар).

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"Звезды Мира": Майк Джеймс (США; ЦСКА), Айзея Кэнэн (США; УНИКС, Казань), Адас Юшкявичюс (Литва; "Парма", Пермский край), Кевин Пангос (Канада; "Зенит" СПб), Мантас Калниетис, Миндаугас Кузминскас (оба - Литва; "Локомотив-Кубань"), Джордан Мики (США; "Химки"), Дрю Гордон (США; "Автодор" / "Локомотив-Кубань"), Матеуш Понитка (Польша; "Зенит" СПб), Торнике Шенгелия (Грузия; ЦСКА).

Один клуб мог быть представлен в команде не более чем двумя игроками. Американец Дрю Гордон перешел в "Локомотив-Кубань" уже по ходу голосования, поэтому у краснодарцев - три игрока в сборной легионеров. Итоговые составы станут известны, когда Единая лига пригласит в каждую сборную по два игрока на свое усмотрение.

А вот какие составы отправила в Единую лигу "РГ":

"Звезды России": Михайловский ("Автодор"), М. Кулагин ("Енисей"), Швед ("Химки"), Фридзон ("Зенит"), Бабурин, Астапкович (оба - "Нижний Новгород"), Ильницкий ("Локомотив-Кубань"), Клименко (УНИКС), Курбанов, Боломбой (оба - ЦСКА).

"Звезды Мира": Дж. Хилл ("Астана", Казахстан), Понитка, Холлинс (оба - "Зенит"), Дж. Смит (УНИКС), Калниетис, Кузминскас (оба - "Локомотив-Кубань"), Юшкявичюс ("Парма"), Хог ("Енисей"), Шенгелия, Милутинов (оба - ЦСКА).

Добавим, что Милутинов наверняка оказался бы в итоговых списках, но игрок пропустит "Матч Звезд" из-за травмы.

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