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Опровергнут популярный миф о смартфонах Samsung

Текст:   Антон Благовещенский
01.02.2021,  
18:08
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Вскоре после выхода Samsung Galaxy S21 Ultra многие заподозрили, что смартфон при фотографировании Луны скачивает снимок из интернета (или из собственной памяти) и выдает за собственный - настолько качественными выходили фото.

В 2019 году в том же самом подозревали флагман Huawei P30, который на большом увеличении выдавал четкие фотографии спутника Земли.

Однако, как пишет Input, все эти догадки не подтвердились в ходе экспериментов. Так, блогер Майкл Фишер попытался обмануть камеру смартфона, сфотографировав мяч для гольфа и зубчик чеснока, чтобы проверить, наложит ли камера текстуру Луны на них. Однако мячик и чеснок остались неизменными на фото.

Другой известный техноблогер, Макс Вайнбах, изучил код APK-файла камеры Galaxy S21 Ultra, но не нашел в нем никаких упоминаний текстур луны.

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Таким образом, как считают специалисты, смартфон не занимается фальсификациями, однако активно использует искусственный интеллект, чтобы добавлять изображению больше четкости.

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