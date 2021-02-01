Опровергнут популярный миф о смартфонах Samsung

Вскоре после выхода Samsung Galaxy S21 Ultra многие заподозрили, что смартфон при фотографировании Луны скачивает снимок из интернета (или из собственной памяти) и выдает за собственный - настолько качественными выходили фото.

Full Moon 100X Zoom by Samsung Galaxy S21 Ultra 5G pic.twitter.com/M22vfXieb4 — ซิป (@iZipboy) January 29, 2021

В 2019 году в том же самом подозревали флагман Huawei P30, который на большом увеличении выдавал четкие фотографии спутника Земли.

Однако, как пишет Input, все эти догадки не подтвердились в ходе экспериментов. Так, блогер Майкл Фишер попытался обмануть камеру смартфона, сфотографировав мяч для гольфа и зубчик чеснока, чтобы проверить, наложит ли камера текстуру Луны на них. Однако мячик и чеснок остались неизменными на фото.

Другой известный техноблогер, Макс Вайнбах, изучил код APK-файла камеры Galaxy S21 Ultra, но не нашел в нем никаких упоминаний текстур луны.

Таким образом, как считают специалисты, смартфон не занимается фальсификациями, однако активно использует искусственный интеллект, чтобы добавлять изображению больше четкости.