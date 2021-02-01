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01.02.2021 20:10
Рубрика: Происшествия

Опубликована запись спецслужб, подтверждающая связь ФБК с британской разведкой

Текст: Иван Егоров
Телеканал RT показал запись секретного разговора Владимира Ашуркова - соратника Навального - с сотрудником британского посольства, которого ФСБ считает агентом британской разведывательной спецслужбы MI6. На оперативной записи от 2012 года показано, как исполнительный директор ФБК Ашурков (организация включена в реестр НКО-иностранных агентов) общается в ресторане с бывшим вторым секретарем по политическим вопросам посольства Великобритании в РФ. По данным российской спецслужбы, Джеймс Уильям Томас Форд - это тайный агент британской разведки MI6. Ашурков во время разговора просит о помощи британских спецслужб в получении информации, а также просит у англичанина помочь с финансированием ФБК.

Вот такую видеозапись опубликовал телеканал RT:

Фото: Константин Завражин/РГ
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"В некоторых случаях у нас нет прямых доказательств - они косвенные. Но я уверен, что у британской спецслужбы по борьбе с крупным мошенничеством есть доступ к большому объему информации, которая нам недоступна. Я уверен, что у британских спецслужб есть данные, подтверждающие связь Абрамовича, Усманова, людей в российском правительстве. Думаю, Великобритания - ключевая европейская страна, которая может оказать влияние на Россию и которая уже ужесточает свою позицию в ее отношении", - говорит соратник Навального.

И продолжает: "Если бы у нас было больше денег, мы бы расширили нашу команду. Человек, который потратит здесь 10-20 млн долларов в год на поддержку, увидит совершенно иную картину. А для тех, у кого на кону миллиарды, это не такие уж большие деньги. Я пытаюсь донести этот посыл в своей кампании по сбору средств, донести его до лидеров бизнес-сообщества".

Примечательно, что ранее RT опубликовал данные о том, что Ашурков, проживающий сейчас в Лондоне, числился в списках программы гибридной войны против России - Integrity Initiative. Об этом говорилось в документах, опубликованных группой хакеров Anonymous, подлинность которых телеканалу подтверждал Форин Офис.

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