Опубликована запись спецслужб, подтверждающая связь ФБК с британской разведкой

Вот такую видеозапись опубликовал телеканал RT:

"В некоторых случаях у нас нет прямых доказательств - они косвенные. Но я уверен, что у британской спецслужбы по борьбе с крупным мошенничеством есть доступ к большому объему информации, которая нам недоступна. Я уверен, что у британских спецслужб есть данные, подтверждающие связь Абрамовича, Усманова, людей в российском правительстве. Думаю, Великобритания - ключевая европейская страна, которая может оказать влияние на Россию и которая уже ужесточает свою позицию в ее отношении", - говорит соратник Навального.

И продолжает: "Если бы у нас было больше денег, мы бы расширили нашу команду. Человек, который потратит здесь 10-20 млн долларов в год на поддержку, увидит совершенно иную картину. А для тех, у кого на кону миллиарды, это не такие уж большие деньги. Я пытаюсь донести этот посыл в своей кампании по сбору средств, донести его до лидеров бизнес-сообщества".

Примечательно, что ранее RT опубликовал данные о том, что Ашурков, проживающий сейчас в Лондоне, числился в списках программы гибридной войны против России - Integrity Initiative. Об этом говорилось в документах, опубликованных группой хакеров Anonymous, подлинность которых телеканалу подтверждал Форин Офис.