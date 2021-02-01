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Текст:   Георгий Панин 
05:00 01.02.2021

Ошибок при банкротстве в долевом строительстве станет меньше

С 1 февраля вводятся новые требования к арбитражным управляющим в делах о банкротстве застройщиков. Об этом говорится в Федеральном законе от 13 июля 2020 г. N 202-ФЗ.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Теперь претендент на должность конкурсного управляющего должен иметь стаж работы не менее двух лет (до этого было три) на руководящих должностях в строительных компаниях либо участвовать в банкротстве хотя бы двух застройщиков (сейчас - трех).

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
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Также для аккредитации будет необходимо предоставить копию документа, подтверждающего обучение по программе, утвержденной Фондом защиты дольщиков.

По мнению экспертов, новые правила повысят компетенцию арбитражных управляющих, от которых зависит, насколько организованно и без ошибок будет проходить формирование Реестра требований кредиторов (он состоит из Реестра требований участников строительства и Реестра требований о передаче помещений). А уже они становится основанием для получения дольщиками по их желаниям либо денег, либо квартир.

Комментарий

Олег Сухов, адвокат в сфере недвижимости:

- 23 мая 2018 года Минэкономразвития РФ утвердило Порядок аккредитации арбитражных управляющих. Ее проводит Фонд защиты прав дольщиков, куда управляющие и подают заявление. Срок аккредитации составляет три года.

Прошедшие полтора года выявили две проблемы в процессе применения этой нормы. Во-первых, в России не хватает управляющих с трехлетним опытом руководящей работы в строительных компаниях или участвовавших в банкротстве не менее трех застройщиков.

Во-вторых, многие арбитражные управляющие имеют низкую профессиональную квалификацию и допускают многочисленные ошибки в ходе банкротства девелоперов.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Анализ судебных дел из Государственной автоматизированной системы "Правосудие" и судебных актов РФ показывает, что управляющие нарушают сроки формирования реестра требований о передаче жилых помещений, не соблюдают сроки размещения информации в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. А также допускают ошибки в реестрах. Нарушают очередность погашения платежей, не умеют работать с информационными системами Фонда и так далее.

Для исправления сложившейся ситуации и были внесены изменения в правила аккредитации. В соответствии с новыми нормами снизятся требования к опыту и стажу кандидатов на должность конкурсного управляющего для банкротства застройщиков.

Кроме того, подавая заявление на аккредитацию управляющий обязан предоставить копию документа, подтверждающего обучение по Программе, утвержденной Фондом защиты прав граждан - участников долевого строительства. Программа рассчитана на 60 академических часов. Слушатели изучают не только законодательную базу, но и получают навыки работы с информационными системами Фонда. За год планируется обучить около 300 специалистов.

Поправки в пункт об аккредитации усилят конкуренцию между арбитражными управляющими, претендующими на участие в банкротстве застройщиков. И увеличат число кандидатов на аккредитацию. Таким образом государство ликвидирует дефицит кадров в этой области. А обязательное обучение повысит квалификацию претендентов. Возможно, это уменьшит количество ошибок, допускаемых управляющими в ходе банкротства застройщиков.

Впрочем, государство обеспечивает завершение строительства или выплату компенсации в любом случае - независимо от ошибок, допущенных арбитражным управляющим.

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