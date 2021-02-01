Описано осложнение от коронавируса, ведущее к полной слепоте

Исследователи из Королевской больницы в Дерби (Великобритания) описали первый клинический случай нового осложнения COVID-19. У 54-летней пациентки, поступившего в госпиталь с тяжелой пневмонией, развилась стойкая корковая слепота. Информация об этом опубликована в журнале Cureus.

Корковой слепотой называется полное отсутствие зрения, обусловленное поражением затылочных долей головного мозга. При этом зрачки обычно продолжают реагировать на свет.

По данным анамнеза, пациент болел не менее десяти дней с симптомами лихорадки, мышечных болей и сухого кашля. На момент госпитализации у него наблюдались высокая температура, одышка, учащенный пульс и уровень сатурации 82 процента. Анализ крови показал пониженный уровень лимфоцитов. Пациентке была назначена неинвазивная вентиляция легких, еще через десять дней - ИВЛ.

При дополнительных обследованиях у пациента диагностировали острый респираторный дистресс-синдром и синдром системной воспалительной реакции. Исходя из клинического профиля пациента, нельзя было исключить возможность сепсиса, поэтому было начато лечение антибиотиками широкого спектра действия. На протяжении всего пребывания в больнице пациенту не вводили стероиды или иммуномодулирующие препараты.

На 21-й день у пациентки во время КТ была определена вероятность PRES - нейроваскулярного синдрома, характеризующегося острой головной болью, судорогами, очаговым неврологическим дефицитом, нарушением сознания и зрительными симптомами. Несмотря на стабилизацию состояния и отключения от аппарата ИВЛ, у него была диагностирована полная корковая слепота с синдромом Антона, характеризующимся отрицанием потери зрения самим пациентом.

По мере выздоровления пациент начал распознавать цвета и формы предметов, но полностью зрение не восстановилось, констатируют врачи.

Причину корковой слепоты медики связывают обычно с нарушением кровоснабжения мозга, которое обычно происходит при повышении артериального давления. Но у данного пациента давление было в норме. Поэтому исследователи предполагают, что основной причиной стал сепсис, вызванный прямым проникновением в мозг вируса SARS-CoV-2. У пациентки была подтверждена пневмония SARS-CoV-2, осложненная длительным пребыванием в реанимации и синдромом задней обратимой энцефалопатии.

Вирус COVID-19 вызывает различные неврологические осложнения у больного. Среди них - головная боль, головокружение, энцефалопатия, делирий, менингит, энцефалит, острый поперечный миелит. Нарушения обоняния и вкуса также относятся к осложнениям неврологического порядка. По мнению ученых, все они вызываются проникновением коронавируса в головной мозг и воспалением в нейронных сетях.