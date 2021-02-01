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01.02.2021 16:10
Рубрика: Общество

Описано осложнение от коронавируса, ведущее к полной слепоте

Текст: Ольга Орлова

Исследователи из Королевской больницы в Дерби (Великобритания) описали первый клинический случай нового осложнения COVID-19. У 54-летней пациентки, поступившего в госпиталь с тяжелой пневмонией, развилась стойкая корковая слепота. Информация об этом опубликована в журнале Cureus.

Фото: iStock
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Корковой слепотой называется полное отсутствие зрения, обусловленное поражением затылочных долей головного мозга. При этом зрачки обычно продолжают реагировать на свет.

По данным анамнеза, пациент болел не менее десяти дней с симптомами лихорадки, мышечных болей и сухого кашля. На момент госпитализации у него наблюдались высокая температура, одышка, учащенный пульс и уровень сатурации 82 процента. Анализ крови показал пониженный уровень лимфоцитов. Пациентке была назначена неинвазивная вентиляция легких, еще через десять дней - ИВЛ.

При дополнительных обследованиях у пациента диагностировали острый респираторный дистресс-синдром и синдром системной воспалительной реакции. Исходя из клинического профиля пациента, нельзя было исключить возможность сепсиса, поэтому было начато лечение антибиотиками широкого спектра действия. На протяжении всего пребывания в больнице пациенту не вводили стероиды или иммуномодулирующие препараты.

На 21-й день у пациентки во время КТ была определена вероятность PRES - нейроваскулярного синдрома, характеризующегося острой головной болью, судорогами, очаговым неврологическим дефицитом, нарушением сознания и зрительными симптомами. Несмотря на стабилизацию состояния и отключения от аппарата ИВЛ, у него была диагностирована полная корковая слепота с синдромом Антона, характеризующимся отрицанием потери зрения самим пациентом.

Фото: iStock
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По мере выздоровления пациент начал распознавать цвета и формы предметов, но полностью зрение не восстановилось, констатируют врачи.

Причину корковой слепоты медики связывают обычно с нарушением кровоснабжения мозга, которое обычно происходит при повышении артериального давления. Но у данного пациента давление было в норме. Поэтому исследователи предполагают, что основной причиной стал сепсис, вызванный прямым проникновением в мозг вируса SARS-CoV-2. У пациентки была подтверждена пневмония SARS-CoV-2, осложненная длительным пребыванием в реанимации и синдромом задней обратимой энцефалопатии.

Вирус COVID-19 вызывает различные неврологические осложнения у больного. Среди них - головная боль, головокружение, энцефалопатия, делирий, менингит, энцефалит, острый поперечный миелит. Нарушения обоняния и вкуса также относятся к осложнениям неврологического порядка. По мнению ученых, все они вызываются проникновением коронавируса в головной мозг и воспалением в нейронных сетях.

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