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01.02.2021 23:56
Рубрика: Общество

Патриарх в день интронизации отслужил литургию в храме Христа Спасителя

Текст: Елена Яковлева
Во время божественной литургии, отслуженной в храме Христа Спасителя в день собственной интронизации, патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к собравшимся на службе.
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / ИТАР-ТАСС
Что значат сегодня церковь и патриарх в жизни общества

Сердечно поблагодарив пришедших в храм помолиться вместе с ним, "несмотря на стесненные обстоятельства нынешнего нашего общественного бытия", он напомнил, что каждый священнослужитель воспринимает день хиротонии, как самый главный день в жизни, наравне с днем рождения. А для монашествующих и особенно архиеереев превышающий всякий день рождения.

Потому что, подчеркнул патриарх, призываемый в архиерейскому служению священнослужитель возлагает - через Божественный промысл - на себя величайшую ответственность. И груз этой ответственности невозможно нести, опираясь только на собственные силы.

- Если бы не Благодать Божия, ниспосылаемая по молитвам всех верующих людей, то невозможно было бы и нести это служение, - сказал патриарх. - Потому что слишком восстает враг рода человеческого на каждого, кто отдает свою жизнь Господу, но особенным образом… на тех, кому вручается наивысшая ответственность за дело Божие в своем народе.

По словам патриарха, можно в уединении, в схиме, в затворе спасать свою душу, но нести ответственность за спасение народа Божьего в уединении невозможно, как и опираясь только на свои собственные силы.

Благодаря всех, патриарх просил "еще и еще усилить молитву".

- Потому что время, в котором мы живем, не становится более легким и спокойным, - сказал он. - И даже постигшая всех нас пандемия вирусной инфекции является знаком этого неблагополучия и …трудностей.

Но это, по словам патриарха, лишь один материальный знак, существует много и духовных, скрытых знаков неблагополучия, прикасающегося к жизни огромного количества людей.

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И если добраться до первопричины этого неблагополучия, то это отнюдь не материальные факторы, считает патриарх (оговорившись, впрочем, что во время пандемии и это испытание выпало на долю нашего народа), но в первую очередь искушения чисто духовные.

- Мы понимаем, видим, что те испытания, через которые Церковь XXI века сегодня проходит, носят, несомненно, апокалиптический характер, - сказал он.

Они связаны с верой, верностью Господу и со способностью жить по Божьему закону, не на словах исповедовать веру и не по привычке ходить в храм, а осуществлять …основы божественных заповедей в своей собственной жизни.

Только через это достигается подлинное благополучие человеческой жизни здесь, на земле, и конечно, вечное спасение в Царствии Небесном, заключил патриарх.

Общество Религия Патриарх Кирилл

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