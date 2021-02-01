Песков заявил о невозможности разговора с хулиганами и провокаторами

В незаконных акциях приняли участие много хулиганов и провокаторов, они проявляли агрессию в отношении сотрудников правоохранительных органов, что недопустимо. Разговоров с такими людьми быть не может, в их отношении надо действовать по всей строгости закона. Об этом заявил журналистам, комментируя по их просьбе вчерашние незаконные акции, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Достаточно большое количество хулиганов, провокаторов с большей или меньшей степени агрессивным поведением в отношении представителей органов охраны правопорядка, что недопустимо. Поэтому, естественно, полиция действует и принимает необходимые меры", - заявил Песков.

"С хулиганами и провокаторами, конечно же, ни о каком разговоре речи быть не может. В отношении них со всей строгостью должен применяться закон", - подчеркнул пресс-секретарь президента. "Что касается других людей, то еще раз можно только повторить тезис о доступности всего инструментария в высказывании своей точки зрения в рамках действующего закона и неприемлемости использования каких-либо незаконных и нелегитимных акций в этих целях", - сказал он.

"На провокационные действия полиция действует жестко и в рамках закона", - сказал Песков.

"Нужно рассматривать каждый конкретный случай, не нужно примитивно оценивать кадры, которые появляются, не нужно оценивать кадры мер воздействия в отношении того или иного человека, не задумываясь над тем, что стало причиной для принятия таких жестких мер, какое поведение человека было буквально за полминуты до этого", - также заметил пресс-секретарь президента. "Мы с вами также видели огромное количество кадров нападения на омоновцев, полицейских, агрессивных проявлений в отношении них - что абсолютно непозволительно", - заключил он.