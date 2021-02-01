Пять важнейших настроек, которые нужно сделать в WhatsApp

Новые правила использования WhatsApp, которые предусматривают передачу некоторых пользовательских данных Facebook, уронили репутацию мессенджера. Однако сам сервис не стал в результате хуже или лучше - им вполне можно пользоваться, если сделать в приложении несколько простых настроек.

1. Включите PIN-код для дополнительного подтверждения при каждом новом подтверждении входа ("Учетная запись - Двухшаговая проверка"). После этого при при каждом новом входе в WhatsApp нужно будет ввести и одноразовый код из SMS, и придуманный вами PIN-код. Логика проста: SMS-код технически возможно перехватить, а хранящийся в голове пользователя PIN украсть сложнее (сообщать его, как и код из SMS, никому нельзя).

2. Активируйте биометрию для входа в приложение ("Учетная запись - Конфиденциальность - Блокировка экрана"). Каждый раз, когда вы будете открывать WhatsApp, нужно будет приложить палец к сканеру или посмотреть на экран (в зависимости от модели смартфона). Отвечать на звонок или на сообщения из уведомлений можно будет и при заблокированном мессенджере.

3. Отключите резервное копирование чатов ("Чаты - Резервная копия"), советует эксперт Зак Доффман. Сам мессенджер предупреждает, что резервная копия в облаке Google или iCloud не защищена сквозным шифрованием (и получить к ней доступ можно будет, подобрав пароль к аккаунту). Однако в случае потери смартфона вся переписка будет утеряна.

4. Отключите автоматическое сохранение фото и видео в память смартфона (раздел "Чаты"). Сохранять такой контент можно только в том случае, если вы уверены, что они были сделаны лично вашим знакомым, а не найдены в Сети или пересланы от другого человека. Весь контент от незнакомцев лучше рассматривать как потенциально вредоносный.

5. Запретите всем подряд добавлять вас в группы. Это можно сделать в разделе настроек, "Конфиденциальность - Группы", выбрав пункт "Мои контакты" или "Мои контакты, кроме", если нужно сделать исключение, советует India Today.