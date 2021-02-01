Почта России запустила досрочную подписку на второе полугодие

Почта России проводит с 1 февраля по 31 марта 2021 года досрочную подписную кампанию на 2-е полугодие. Клиентам предоставляется скидка - подписку можно оформить по ценам прошлого года, сообщили в пресс-службе компании.

В акции участвуют больше 1,2 тысячи изданий - 360 газет и журналов федерального значения, 300 региональных и почти 630 районных печатных изданий. Это бизнес-газеты, глянцевые журналы, развлекательные, профессиональные, отраслевые и другие.

"Оформить подписку можно на сайте podpiska.pochta.ru и в мобильном приложении Почты России. Навигация сервисов позволяет выбрать журналы и газеты по названию или индексу в поисковой строке, теме, алфавиту, интересам, а оформление займет всего несколько минут. Выписать печатные СМИ можно также во всех почтовых отделениях по бумажному каталогу и через почтальона на дому", - говорится в сообщении.

Клиенты Почты России также могут помочь детям из школ-интернатов и детских домов, пожилым людям из домов престарелых - для этого можно оформить благотворительную подписку. Почта России уже 5 лет проводит благотворительную акцию "Дерево добра". В почтовых отделениях или на страницах акции podpiska.pochta.ru/derevo-dobra/region можно выбрать регион и социальное учреждение, в адрес которого будет оформлена подписка.