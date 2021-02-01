Пограничники запретили перепрыгивать из Швеции в Норвегию с трамплина

Пограничники запретили лыжникам пользоваться трамплином центра Кёлен и перепрыгивать с помощью него из Швеции в Норвегию. Об этом сообщает NRK.

Этот спортивный центр расположен на шведско-норвежской границе и является совместным проектом сразу двух городов. Изюминка этого туристического объекта в том, что лыжники прыгали фактически из одной страны в другую. Теперь из-за ужесточения коронавирусных ограничений эта лыжная дисциплина оказалось под запретом.

Напомним, 160-километровая сухопутная граница между Швецией и Норвегией закрыта с 25 января с целью недопущения попадания в Швецию британского штамма коронавируса. Исключение только для тех, кто работает в соседнем государстве. Им необходимо сдавать тест и ждать его результата в изоляторе.

За все время пандемии в Швеции подтверждено почти 567 тысяч случаев заражения коронавирусом, умер 11591 человек. В Норвегии - почти 63 тысячи заболевших с начала пандемии, зафиксировано 564 смерти.