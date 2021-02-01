Полиция Франции задержала подозреваемого в жестоком убийстве человека

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Центр французского города Тулон в понедельник был оцеплен полицией после обнаружения картонной коробки с отрезанной головой внутри. Как передает FranceTV Info, она была выброшена из окна одного из жилых домов.

Первоначальное место преступления полиция нашла легко. Накануне сюда приезжали стражи порядка, вызванные из-за ночного шума. Проверив ту самую квартиру, полицейские обнаружили тело без головы и арестовали подозреваемого - владельца той самой квартиры.

Как стало известно местным СМИ, в воскресенье стражи порядка застали в помещении трех человек - владельца и двух бездомных. Один из них и оказался жертвой, второго сейчас разыскивают. Предполагается, что к убийству могла привести бытовая ссора.