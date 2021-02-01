Полиция ищет разместивших вакансию для привлечения спортсменов на незаконные акции

Столичная полиция проводит проверку по факту публикации на одном из популярных сайтов объявлений странной вакансии. Неизвестный работодатель пытался нанять "спортсменов-инструкторов" для участия в несанкционированной акции в Москве.

Молодым людям предлагалось денежное вознаграждение в размере 10-20 тысяч рублей. За эту сумму наемник должен был не только поприсутствовать на незаконной акции, но и принять участие в противоправных действиях против сотрудников правоохранительных органов.

Согласно заданию, спортсмены должны были в воскресенье подойти к станции метро "Лубянка", чтобы впоследствии нападать там на полицейских и омоновцев с применением перцовых баллончиков. Все происходящее требовалось записывать на видео.

Вакансия была оперативно удалена с сайта. Теперь полицейские разыскивают тех, кто ее разместил.