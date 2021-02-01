Правительство предложило обязать мигрантов из ЕАЭС сдавать биометрию

Пока что для граждан государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и ряд других категорий мигрантов это необязательно, пояснили разработчики. Между тем, по официальным данным, в РФ трудятся около 2,5 миллиона человек из стран ЕАЭС, говорится в пояснительной записке.

Отсутствие контроля увеличивает риск проникновения и распространения на территории России опасных инфекционных заболеваний. Без возможности идентификации по биометрии, по оценке разработчиков, затрудняется принятие решений о нежелательности пребывания в России того или иного лица. Это касается и обнаружения граждан, находящихся в розыске, причастных к деятельности террористических организаций. Ведь иностранцы могу повторно въехать в страну с новыми персональными данными, отмечается в документе.

В связи с этим кабмин предлагает ввести обязательную дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и последующую биометрическую идентификацию, а также медицинское освидетельствование иностранных граждан, прибывших в Россию в порядке, не требующем получения визы. Это затронет находящихся на территории РФ более 90 дней суммарно в течение года.

От прохождения указанных процедур предлагается освободить отдельные категории иностранных граждан, в том числе являющихся недееспособными или ограниченными в дееспособности, не достигших возраста восемнадцати лет, мужчин, достигших возраста 65 лет, и женщин от 60 лет.