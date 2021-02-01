Правительство предложило обязать мигрантов из ЕАЭС сдавать биометрию

Новости

Арестован участник незаконной акции, бросивший файер в полицейских 20:42
Стали известны имена наставников нового сезона "Голос. Дети" 20:11
В Москве из-за отсутствия финансирования закрылся Музей хоккея 20:06
Прилепин: Принципиальных противоречий при объединении левых сил нет 19:56
Мужчина с ножом напал на пассажиров брюссельского метро 19:48
В Волгограде назвали пятерку суперфиналистов конкурса "Учитель года" 19:40
Полиция Франции задержала подозреваемого в жестоком убийстве человека 19:33
"Тамбов" может доиграть сезон частично молодежным составом 19:17
В Москву идут тимофеевские морозы 19:08
МИД РФ: Россия надеется на мирное урегулирование ситуации в Мьянме 18:50
Николь Кидман снимется в сериале-ремейке норвежского фильма "Надежда" 18:46
МИД: РФ еще не получила от ФРГ ответов по делу "берлинского пациента" 18:41
Актер из "Игры престолов" сыграет в экранизации романа Джейн Остин 18:36
Путин возложил цветы к могиле Ланового 18:32
В Подмосковье спасли младенца с гастрошизисом 18:25
Минздрав назвал условие отправки пьяных россиян в вытрезвители 18:11
Искусственный интеллект будет помогать врачам в выборе лечения 18:02
Заседание Симоновского райсуда по "делу Навального" пройдет в Мосгорсуде 17:37
Игрок рижского "Динамо" отчислен после кражи клюшки Ковальчука 17:33
В Тюмени хулиганы выпустили сигнальную ракету в летящий самолет 17:20
В Петербурге введут индивидуальные компенсации на оплату ЖКХ 17:18
Эван Рэйчел Вуд обвинила Мэрилина Мэнсона в насилии 17:18
Поэт и актер Виктор Коваль умер от коронавируса 17:10
В Испании после прививки все обитатели дома престарелых заболели ковидом 17:08
В Новгородской области разрешили работу фудкортов 17:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Готовы ли вузы и студенты вернуться к очному обучению
Готовы ли вузы и студенты вернуться к очному обучению
Что значат сегодня церковь и патриарх в жизни общества
Что значат сегодня церковь и патриарх в жизни общества
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
01.02.2021 19:57
Рубрика: Власть

Правительство предложило обязать мигрантов из ЕАЭС сдавать биометрию

Текст: Татьяна Замахина
Правительство РФ предложило обязать всех трудовых мигрантов, въезжающих в Россию без визы, сдавать биометрические данные и проходить медосмотр. Такой законопроект кабмин внес в Госдуму.
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Пока что для граждан государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и ряд других категорий мигрантов это необязательно, пояснили разработчики. Между тем, по официальным данным, в РФ трудятся около 2,5 миллиона человек из стран ЕАЭС, говорится в пояснительной записке.

Фото: Александр Корольков/РГ
Россияне начали замещать мигрантов в службах доставки

Отсутствие контроля увеличивает риск проникновения и распространения на территории России опасных инфекционных заболеваний. Без возможности идентификации по биометрии, по оценке разработчиков, затрудняется принятие решений о нежелательности пребывания в России того или иного лица. Это касается и обнаружения граждан, находящихся в розыске, причастных к деятельности террористических организаций. Ведь иностранцы могу повторно въехать в страну с новыми персональными данными, отмечается в документе.

В связи с этим кабмин предлагает ввести обязательную дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и последующую биометрическую идентификацию, а также медицинское освидетельствование иностранных граждан, прибывших в Россию в порядке, не требующем получения визы. Это затронет находящихся на территории РФ более 90 дней суммарно в течение года.

От прохождения указанных процедур предлагается освободить отдельные категории иностранных граждан, в том числе являющихся недееспособными или ограниченными в дееспособности, не достигших возраста восемнадцати лет, мужчин, достигших возраста 65 лет, и женщин от 60 лет.

Власть Работа власти Общество Соцсфера Миграция Правительство Международные организации Евразийский экономический союз (ЕАЭС) Миграционный учет в России Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

Путин призвал защитить непрофессиональных инвесторов в ценные бумаги
Торговые сети не сообщали о сложностях с логистикой товаров
Медведев: РФ готова сделать Рунет автономным, но не хочется до этого доводить
За сутки в России подтверждено 17 648 случаев COVID-19 в 84 регионах
Посольство РФ в Мьянме призвало россиян к осторожности
О чем говорил Владимир Путин на сессии онлайн-форума "Давосская повестка дня 2021"
Пушков: Генсеку НАТО пора осознать, что старый миропорядок уходит