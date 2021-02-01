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01.02.2021,  
11:16
Текст:  Алексей Иванов

Производство истребителя пятого поколения Су-57 показали на видео

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) представила на своем официальном канале в YouTube ролик, в котором показаны основные этапы производства истребителя пятого поколения Су-57.

Фото: Александ Вильф/ РИА Новости
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В частности, на видео авиастроители занимаются сборкой планера: сперва в нем только угадываются контуры будущего самолета, но постепенно он приобретает все более завершенный вид. На него наносятся специальные покрытия, краска и, наконец, истребитель выезжает из ангара в фирменном "цифровом" камуфляже.

Также показано, как специалисты проверяют работу закрылок, шасси, хвостового оперения и двигателей. В финале Су-57 взмывает в небо.

Напомним, эти истребители пятого поколения производятся на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край). Как уже писала "РГ", до конца текущего года предприятие в общей сложности передаст ВКС России пять Су-57. Первый серийный самолет поступил на вооружение одного из авиаполков Южного военного округа в конце прошлого года.

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