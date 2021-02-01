Производство истребителя пятого поколения Су-57 показали на видео

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) представила на своем официальном канале в YouTube ролик, в котором показаны основные этапы производства истребителя пятого поколения Су-57.

В частности, на видео авиастроители занимаются сборкой планера: сперва в нем только угадываются контуры будущего самолета, но постепенно он приобретает все более завершенный вид. На него наносятся специальные покрытия, краска и, наконец, истребитель выезжает из ангара в фирменном "цифровом" камуфляже.

Также показано, как специалисты проверяют работу закрылок, шасси, хвостового оперения и двигателей. В финале Су-57 взмывает в небо.

Напомним, эти истребители пятого поколения производятся на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край). Как уже писала "РГ", до конца текущего года предприятие в общей сложности передаст ВКС России пять Су-57. Первый серийный самолет поступил на вооружение одного из авиаполков Южного военного округа в конце прошлого года.