Прокуратура будет добиваться отмены условного осуждения Навального

Генеральная прокуратура озвучила свою позицию накануне предстоящего рассмотрения Симоновским районным судом представления Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Москве об отмене условного осуждения Алексея Навального.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Генпрокуратуры, представление об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда, признано законным и обоснованным. "Прокуратура намерена отстаивать свою позицию в судебном заседании", - отметили в надзорном ведомстве.

В Генпрокуратуре напомнили, что Замоскворецким районным судом Москвы 30.12.2014 Навальный осужден и приговорен за мошенничество в отношении компаний "Ив Роше" и "Многопрофильная процессинговая компания" к наказанию в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 5 лет. На него также был возложен ряд обязанностей на период испытательного срока, в том числе - своевременно являться на регистрацию в Уголовно-исполнительную инспекцию не реже двух раз в месяц. Постановлением Президиума Верховного суда России от 25.04.2018 приговор признан законным, обоснованным и оставлен без изменения.

В то же время, по данным Генпрокуратуры, решением Симоновского районного суда Москвы от 04.08.2017 в связи с неоднократным нарушением установленных приговором суда обязанностей путем систематических неявок без уважительных причин в Уголовно-исполнительную инспекцию на регистрацию, а также привлечением трижды к административной ответственности, испытательный срок Алексею Навальному в соответствии с ч. 2 ст. 74 УК РФ продлен на 1 год, то есть до 29.12.2020.

При этом, в надзорном ведомстве, подчеркнули, что 02.06.2020, то есть до истечения испытательного срока, он в публичном выступлении совершил клевету, порочащую честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны Игната Сергеевича Артеменко, то есть преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 1281 УК РФ. Уголовное дело по данному факту в настоящее время рассматривается в суде.

В период с 01.01.2020 по 17.08.2020 Навальный многократно нарушил обязанность явиться на регистрацию, а с 24.09.2020 после выписки из Университетского медицинского центра "Шарите" (Берлин, ФРГ) полностью уклонился от предусмотренного законом контроля ни разу не явившись на регистрацию в период с октября по декабрь 2020 года. Это факт, по данным Генпрокуратуры, повлек проведение с 27.11.2020 в отношении него первоначальных розыскных мероприятий. Поскольку местонахождение осужденного установить не представилось возможным, постановлением начальника УФСИН по Москве от 29.12.2020 он объявлен в розыск.

"Такое противоправное поведение Алексея Навального явилось основанием для внесения в соответствии с ч. 3 ст. 74 УК РФ и ч. 4 ст. 190 УИК РФ Уголовно-исполнительной инспекцией в суд представления об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда", - подытожили в надзорном ведомстве.