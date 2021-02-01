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01.02.2021 11:00
Рубрика: Общество

Психиатр рассказал об отличии женского алкоголизма от мужского

Текст: Николай Грищенко
Физическая и психическая зависимость от алкоголя разрушающее действует на организм человека. Однако медики назвали ряд отличий женского алкоголизма от мужского.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как сообщил KP.RU врач-психиатр Артем Черно, женщинам удается дольше скрывать хроническую зависимость от спиртного и ее часто покрывают родственники из чувства стыда перед обществом.

Фото: iStock
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- Легче представить мужчину, который третирует семью постоянными запоями, чем женщину, которая делает то же самое. Чаще всего на женский алкоголизм обращают внимание, когда ситуация становится критической, - говорит специалист.

Есть несколько причин, которые могут привести к формированию алкогольной зависимости. В первую очередь так называемый "вдовий" алкоголизм, когда речь идет о потере ребенка или мужа. Женщина не "нашла себя" - спорный социальный статус или не имеет постоянной работы. "Алкоголизм домохозяек" - однообразный и рутинный образ жизни. "Супружеский" алкоголизм - сожительство с пьющим мужем или партнером. К пьянству может привести депрессия, одиночество, насилие в детстве или в семье.

Впрочем, "зеленого змия" можно побороть. Нужно понимать, что от алкоголизма никакой волшебной таблетки нет. Лечение - это серьезная длительная работа, прежде всего, самой пациентки.

- Во-первых, это госпитализация в стационар, полное обследование, детоксикация, подбор препаратов, стабилизирующих настроение, восстанавливающих функцию печени. Во-вторых, избегание мест, где употребляют алкоголь и встреч с бывшими собутыльниками, работа с психологом, индивидуальная и групповая психотерапия, - говорит Артем Чернов.

18+

Общество Здоровье Проблема алкоголизма

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