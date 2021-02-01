Путин назвал отличительные черты Ельцина

Президент Владимир Путин заявил, что Борис Ельцин не боялся брать на себя ответственность за судьбу России.

"Отличало его то, что никогда не боялся брать на себя ответственность и за то, что делал сам, и за судьбу страны", - сказал Путин журналистам, возложив цветы к могиле первого президента России.

Ельцин возглавил страну в один из самых сложных периодов ее истории, в критический момент, когда стоял вопрос о существовании России как независимого государства, единого и целого, сказал Путин.

"Конечно, в такие периоды истории всегда есть возможность критически посмотреть на те или иные стороны жизни, на те или иные шаги или решения, либо критиковать за отсутствие каких-то своевременных решений. Задним числом мы всегда все, как говорится, умны, а вот когда события накатываются как снежный ком, это совсем другая ситуация. И Борис Николаевич никогда не уклонялся от ответственности, от того груза ответственности, который лег на его плечи, был возложен на его плечи судьбой", - подчеркнул Путин.

Глава государства уверен, что страна должна помнить о таких людях, как Ельцин. "И я, разумеется, помню об этом. И никогда не забуду", - заключил он.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин поговорит по телефону с Наиной Ельциной.

На Новодевичьем кладбище президент также посетил могилу бывшего премьер-министра Евгения Примакова и возложил к ней цветы, а также почтил память народного артиста СССР Василия Ланового, который был захоронен сегодня.