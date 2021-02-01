Путин поручил изучить международные регистры доноров костного мозга

Президент Владимир Путин поручил правительству в течение месяца проанализировать международную практику ведения регистров доноров костного мозга. По результатам проведенного анализа до 1 марта кабмин может внести предложения законодательного характера. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Провести анализ международной практики ведения регистров доноров костного мозга и представить при необходимости предложения о целесообразности внесения изменений в законодательство Российской Федерации", - говорится в документе.

Ответственным за исполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин.