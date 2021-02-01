Путин поручил проработать вопрос о создании суда по правам человека

В России может появиться свой суд по правам человека. Президент РФ рекомендовал Верховному Суду до лета рассмотреть совместно с Минюстом вопрос о целесообразности создания суда по правам человека и представить при необходимости предложения.

К этому же сроку Владимир Путин ждет разъяснений по итогам обобщения практики по делам, связанным с нарушениями законодательства о свободе совести, вероисповедания и религиозных объединениях.

Также нужно рассмотреть вопрос о возможности введения административной преюдиции по статье 280 Уголовного кодекса ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности") и доложить к лету.

Кроме того, согласно рекомендациям президента, совместно с Уполномоченным по правам ребенка Верховный суд рассмотрит вопрос об установлении особенностей освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшими и представит при необходимости предложения.