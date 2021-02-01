Путин поручил проверить данные о незаконном воздействии на фигурантов дел

Генеральная прокуратура проверит сведения об оказании незаконного воздействия на фигурантов уголовных дел.

Речь идет о случаях, о которых рассказали президенту России на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Такое поручение дал Владимир Путин. Доклад нужно подготовить к лету.

Кроме того, совместно с министерством культуры и профильной комиссией Госсовета Генпрокуратура проанализирует правоприменительную практику при строительстве в зонах охраны объектов культурного наследия народов России, а также в части ответственности за уничтожение или повреждение таких объектов. Затем - при необходимости - представит предложения по совершенствованию законов.