Путин поручил разработать концепцию правозащиты в цифровом пространстве

Правительство совместно с Советом по развитию гражданского общества и правам человека разработает проект концепции обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина в цифровом пространстве России. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.

Также нужно подготовить проект "дорожной карты" по реализации концепции. Он должен включать мероприятия по повышению цифровой грамотности и обучению граждан навыкам информационной безопасности и "цифровой гигиены". Доклад нужно представить до августа.

К началу лета кабмин проанализирует совместно с комиссией Госсовета по направлению "Социальная политика" и Центризбиркомом правоприменительную практику в сфере обеспечения социально-трудовых и избирательных прав вахтовиков и представит при необходимости предложения по совершенствованию законодательства.