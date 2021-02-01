Путин призвал защитить непрофессиональных инвесторов в ценные бумаги

Президент Владимир Путин вступился за граждан, вкладывающих средства в ценные бумаги - нельзя допустить "второго издания обманутых дольщиков".

На совещании о ситуации в банковской сфере, которое прошло в формате видеоконференции, Владимир Путин заявил, что вместе с кредитными ставками снижаются и ставки по депозитам, а значит, развиваются другие формы финансовых вложений, в том числе покупка ценных бумаг.

"Это по определению более рискованно, чем банковские вклады", - констатировал президент и призвал защитить интересы людей, которые вкладывают в рынок ценных бумаг, не будучи при этом профессиональными инвесторами. "Нужно позаботиться о снижении их рисков. Нам не хватало только второго издания обманутых дольщиков!" - предостерег он и попросил обратить на это самое серьезное внимание.