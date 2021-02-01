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Рубрика: Власть

Процент без риска

Владимир Путин заявил, что необходимо защищать интересы неопытных инвесторов
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 20(8371)
Банки сыграли очень важную роль в преодолении последствий пандемии. Объемы банковского кредитования экономики выросли примерно на 11 процентов за год, льготная ипотека помогла многим семьям и поддержала строительную отрасль, заявил президент на совещании о ситуации в банковской сфере. Владимир Путин призвал защитить интересы непрофессиональных инвесторов - граждан, которые вкладывают свои средства в ценные бумаги.

В совещании, которое прошло в формате видеоконференции, также приняли участие представители экономического блока правительства, руководство Центробанка и ведущих финансовых структур. "Банковская система страны сыграла очень важную роль в преодолении последствий эпидемии коронавируса", - констатировал Путин . Целый набор инструментов поддержки, предусмотренный государством для граждан и бизнеса, был завязан на участии банков. Реструктуризация кредитов проводилась как в рамках антикризисного пакета, так и в рамках собственных программ кредитных учреждений. Была расширена программа поддержки кредитования малого и среднего бизнеса - в прошлом году они смогли дополнительно получить свыше 600 млрд рублей на льготных условиях. Была введена программа списываемых и беспроцентных кредитов на выплату зарплат объемом около полутриллиона рублей. Также были предусмотрены льготные кредиты общим объемом 240 млрд рублей для системообразующих предприятий, чья работа имеет комплексный эффект для экономики и рынка труда.

Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
Банки в России установили рекорд по числу выданных ипотечных кредитов

Важным и востребованным инструментом Путин назвал льготную ипотеку по ставке 6,5 процента. "Эта программа, запущенная при поддержке государства, не только помогла многим российским семьям решить свою жилищную проблему, но и поддержала строительную отрасль, а также дала серьезный стимул к развитию ипотечного кредитования в целом", - оценил он. За прошедший год около 1,7 млн семей смогли приобрести новые квартиры с помощью ипотеки, на 400 тысяч больше, чем годом раньше.

"В целом в кризисный период объемы банковского кредитования экономики не только не сократились, а, напротив, выросли - примерно на 11 процентов за год", - привел цифры президент. Заметное влияние оказали государственные программы поддержки и востребованные регуляторные решения Центробанка, которые упростили требования к работе кредитных учреждений, позволили им гибко, адресно действовать в сложный период. "Вместе с тем очевидно, что такие антикризисные, экстраординарные решения, безусловно, могут носить только временный характер", - заявил Путин, добавив, что и срок действия программ поддержки кредитования также ограничен.

Общее смягчение кредитно-денежной политики должно способствовать уверенному прохождению кризиса и привести банковский сектор в ситуацию относительно низких процентных ставок, сказал президент. "Безусловно, это правильная и необходимая тенденция, когда заемные средства на расширение и развитие производства, на создание новых рабочих мест становятся более доступными", - оценил он. Но вместе с кредитными ставками снижаются и ставки по депозитам - следовательно, развиваются другие формы вложений, в том числе покупка ценных бумаг, а это рискованнее, чем банковские вклады.

За последние годы банковский сектор стал одним из самых высокотехнологичных в российской экономике

Путин призвал защитить интересы людей, которые вкладывают свои деньги в рынок ценных бумаг, не будучи профессиональными инвесторами. "Нужно позаботиться о снижении их рисков. Нам не хватало только второго издания обманутых дольщиков!" - предостерег он. "За последние годы банковский сектор стал одним из самых высокотехнологичных в российской экономике", - также сказал президент. Уже сегодня в большинстве крупных банков можно без посещения офиса оформить кредит или совершить платеж.

Но возникают не только новые возможности для граждан и бизнеса, но и дополнительные риски. И чтобы их предотвратить и снизить, надо с опережением настраивать регуляторную базу в цифровой сфере, заниматься вопросами кибербезопасности, предусматривать такие механизмы, чтобы инвестиции банков в непрофильные сектора не ставили под угрозу сохранность средств вкладчиков, заявил президент.

Путин указал правительству и Центробанку держать эти вопросы на постоянном контроле.

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