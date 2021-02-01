Ради рекультивации Байкальского комбината могут изменить законы

Выполнение работ по устранению накопленного вреда на территории бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината может потребовать внесения изменений в законы. Это следует из протокола заседания межведомственной рабочей группы под председательством вице-премьера Виктории Абрамченко (документ есть в распоряжении редакции).

Провести анализ законодательных ограничений и разработать необходимые поправки для реализации мероприятий по социально-экономическому развитию Байкальска поручено Минприроды при содействии двух комитетов Госдумы: по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям и по экологии и охране окружающей среды, - Минстроя, Минэкономразвития, Россреестра, ВЭБ.РФ и Российской академии наук, указано в протоколе.

Также на заседании решено скорректировать перечень объектов накопленного вреда на территории комбината, включив в него новые данные. Росприроднадзору поручено проработать технологии очистки надшламовых вод, предложенные "Росатомом", сама же госкорпорация представит технологическое решение отвода надшламовых вод с Солзанского и Бабхинского полигонов в канализационные очистные сооружения Байкальска. Одновременно Минстрой и Минфин будут заниматься подготовкой реконструкции этих сооружений. При этом каждый этап реализации мероприятий по отводу надшламовых вод поручено проработать с природоохранной прокуратурой. Только после этого предложенные мероприятия будут включены Минприроды в итоговый план действий.