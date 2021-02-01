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01.02.2021,  
13:19
Текст:  Алексей Моисеев

Реалистичный учебный бой между Т-80У и корейскими К1 показали на видео

Т-80У российского производства продолжают активно применять в сухопутных войсках Южной Кореи. На обнародованном недавно видео бронированные машины вели учебные дуэли с изготовленными военной промышленностью данного государства К1Е1.

Бои происходили в специально построенном городском квартале на расположенном рядом полигоне Центра боевой подготовки (KCTC) в Индже, провинция Канвондо.

Для придания большей реалистичности технику оборудовали лазерными имитаторами стрельбы и поражения. Излучатели вмонтировали в стволы орудий, установили на пулеметы, в том числе зенитные. На броне закрепили датчики, регистрирующие "попадания".

Над стволами пушек появились специальные гранатометы, обозначающие выстрелы.

Такое оборудование придает достаточно высокую реалистичность происходящему, экономит ресурс и обеспечивает безопасность личного состава.

Техника из Омска находится на вооружении 3-й бронетанковой бригады, выступающей в роли "противника". В ее составе имеется восемь десятков Т-80У и Т-80УК.

Они привлекаются к сражениям не только против южнокорейских М48А5К, К1 различных модификаций, новейших К2 Вlack Panther, но и американских Abrams.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Местные танкисты ценят "восьмидесятые" за высокую маневренность и скоростные характеристики. По некоторым данным, именно знакомство с этими танками в 90-е годы вдохновило военных начать установку на К1 120-мм гладкоствольных пушек.

Что касается лазерных имитаторов стрельбы и поражения, то первые отечественные разработки в этой области появились еще в конце 70-х годов. Они, например, активно использовались на известных широкомасштабных советских учениях "Запад-81".

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