Арестован участник незаконной акции, бросивший файер в полицейских

До 31 марта будет находиться под арестом 21-летний Вячеслав Игумнов, который 23 января возле улицы Большая Дмитровка зажег пиротехническое сигнальное устройство и бросил его в сотрудников полиции. Такое решение принял Пресненский суд Москвы.

В пресс-службе суда сообщили, что судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Вячеслава Игумнова, подозреваемого по ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия".

При этом, по словам представителя Главного следственного управления СКР по Москве Юлии Ивановой, молодой человек полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.