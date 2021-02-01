Бизнесмен из Смоленска осужден за хищения с "юбилейных" строек

Приговор по уголовному делу о строительстве социальных объектов к 1150-летию Смоленска вынес Промышленный райсуд 1 февраля. Предпринимателю Кириллу Огаркову, которого называли главным "юбилейным" подрядчиком, назначили пять лет колонии общего режима.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на прокуратуру региона, бизнесмен признан виновным в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Напомним, подконтрольные Огаркову фирмы выступали подрядчиками при возведении нескольких социально значимых объектов, профинансированных из бюджета в преддверии круглой даты. К юбилею Смоленска, который с помпой отмечали в 2013 году, в городе планировали, в частности, реконструировать детский лагерь "Орленок" и гимназию для одаренных ребят, открыть эколого-биологический центр при "Смоленском зоопарке". Одна из компаний также выиграла контракт на строительство детсада в Рославле.

По версии следствия, через фирмы Огаркова было похищено свыше 78 миллионов рублей бюджетных средств и девять миллионов, принадлежавших другому предпринимателю.

С конца 2016 года Огарков находился в международном розыске. Прошлой осенью его экстрадировали из Австрии.