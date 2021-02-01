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Текст:   Александр Мелешенко 
11:55 01.02.2021

Доля студий в новостройках Москвы обновила рекорд

Доля студий в московских новостройках эконом- и комфорт-класса достигла 15 процентов к концу прошлого года - это максимум, который за всю историю наблюдений зафиксировали специалисты риелторской компании "Метриум".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По их данным, объем предложения студий в новостройках рос на продолжении прошлого года и в декабре на рынке предлагалось две тысячи малогабаритных квартир. При этом всего в новостройках продавали 14 тысяч квартир.

Фото: iStock
Названы самые дорогие однокомнатные квартиры в России

Средняя площадь московской студии составляет 26 "квадратов". Иногда, впрочем, квартиры с объединенной кухней и комнатой достигают площади в 48 кв.м. В декабре 2019 года представительство такого жилья в строящихся домах составляло лишь 9 процентов, за год этот показатель вырос более чем на треть.

"Предложение на рынке новостроек массового сегмента в Москве перераспределилось в пользу небольших квартир за счет более просторного жилья, - объясняет тенденцию управляющий партнер компании Мария Литинецкая. - Это прямо связано с ростом цен. Средняя стоимость квартиры в новостройке эконом- и комфорт-класса в столице увеличилась на 19 процентов. Доходы при этом в основном стагнируют, а спрос прямо завязан на доступность ипотечных ставок. В такой ситуации объективно многие клиенты будут делать выбор в пользу более доступного и маленького жилья".

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