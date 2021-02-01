Дом в Колпачном переулке с интересной биографией

В Москве, в Колпачном переулке на Ивановской горке стоит здание - предмет архитектурных дискуссий между группой активистов и девелопером территории. Попробуем разобраться, что там происходит.

Начнем с истории здания. В 1938 году по адресу Колпачный переулок, владение 9а, строение 1 был построен яркий представитель советского монументального классицизма. Здание вписали, как могли, между ансамблями старинных городских усадеб Г.П. Юргенсона (Колпачный переулок, 9) и Д.А Четверикова - Ф.Л. Кнопа (Колпачный переулок, 7).

Изначально оно было построено для размещения школы. Сюда в августе 1938 года из помещений на Старосадском переулке спешно переселили среднюю школу №329. Она находилась здесь до 1960 года, а в 1966-м решено было отдать здание на Колпачном под нужды Института международного рабочего движения (ИМРД). На его базе появился отдел, занимавшийся изучением проблем общественного сознания. Сотрудниками отдела были такие мэтры как Мераб Мамардашвили, Юрий Карякин, Эрих Соловьев, Юрий Давыдов, Юрий Замошкин и будущий театральный критик Виталий Вульф. Это они, философы-шестидесятники, пытались преобразовать систему изнутри, твердо верили в то, что это возможно.

Здание на Колпачном приютило великие умы своего времени всего на два года. Уже в 1968 году Юрий Давыдов вместе с Грушиным и Левадой перебираются в Институт конкретных социальных исследований, Мамардашвили становится замом главреда "Вопросов философии". Сам институт дотянет до 90-х годов, но отдел, ставший для эпохи знаковым, фактически завершил свое существование.

Последние 30 лет здание ИМРД служило бизнес-центром. Ремонта в нем практически не проводилось: отколотая плитка, потертый линолеум, огромные фрамуги старых деревянных окон. Офисы арендовали различные компании: строительные, технологические, аналитические, торговые. Основную площадь занимал меховой магазин-салон, о чем свидетельствуют сохранившиеся на фасаде вывески. Сюда, на Колпачный, за шубами и пуховиками много лет приезжали москвичи. Постепенно здание все более ветшало. Наконец, пришла пора заняться регенерацией застройки. В планах девелопера: создать современный бизнес-центр класса А из неформатного для центра столицы здания класса С.

Застройщик-компания AB Development намерена оставить функциональное назначение, границы и высоту здания. То есть, фактически изменится только его облик, плюс появится беспрепятственное пространство для прогулок. А учитывая то, что к проекту привлечены Алексей Гинзбург и Артемий Лебедев, мы вправе ожидать, что облик и благоустройство будут хороши. Активисты же, в свою очередь, просят оставить здание в нынешнем виде. При этом оно памятником архитектуры никогда не было и, согласно заключению Департамента культурного наследия Москвы, не имеет для этого никаких признаков.

Активисты предполагают, что ансамбль старинных усадеб может пострадать, к примеру, при строительстве подземного паркинга. Но планы у девелопера вполне себе мирные и понятные. Каких-либо известных и обоснованных запретов на реконструкцию не имеется. Если детально разобраться в проекте, то мы увидим, что под нынешним зданием ИМРД сохранился бункер, который девелопер и планирует использовать для подземного паркинга, лишь изменив и усилив конструкцию. Ни высота здания, ни его функциональное назначение не изменятся. В проекте регенерации застройщик использует формат соучаствующего проектирования: постоянно проводит мероприятия с участием заинтересованных жителей. Во многом он идет навстречу общественности. Так, жители поставили вопрос о сохранении Даниловской аллейки и тополей. Девелопер согласился и за свой счет нанял специализированную компанию "БОН-ЛК Парклэнд" для обслуживания зеленых территорий, включая уход за многолетними тополями Даниловской аллейки, формирующими историческую среду Ивановской горки.

По инициативе девелопера в сентябре прошлого года на площадке Государственного музея архитектуры им. А.В. Щусева прошла открытая дискуссия по обсуждению проекта регенерации. Был создан консультационный совет, мнения жителей ложатся в основу будущего проекта благоустройства территории.

Возможные проблемы на Ивановской горке могут привидеться разве что только каким-то вечно всем недовольным деятелям. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в недавнем интервью Vtimes подчеркнул: "С Хохловкой мы разбились в лепешку, предлагали разные идеи. Но когда доходит до дела, то выясняется, что люди, которые представляют себя как делегаты от общественности, это обычно просто группа из пяти знакомых... Если мы можем что-то сделать и делаем это хорошо, люди считают это своей заслугой. Если что-то у них не получается, то они поливают грязью нас".

В Вене, Париже и Барселоне - почти повсеместно охранные территории. Однако новые объекты там возводят без паники и страха, ведь уже давно придуманы технологии устройства бурозавинчивающихся свай. Уровень девелопера позволяет говорить о том, что все в этом проекте будет сделано с умом и профессиональным подходом.

В завершение приведем цитату известного мыслителя и философа прошлого века, волею судьбы имеющего отношение к возникшей ситуации, Мераба Мамардашвили:

"Мы очень часто занимаемся тем, что гонимся за надеждой и не знаем, что надежда - один из самых больших врагов человечества. Вот, например, дом разваливается, мы его чиним. Почему? Потому что мы надеемся, что он будет хороший. Вместо того, чтобы принять безнадежность, бросить его и построить другой".

Так давайте построим другой дом, современный, красивый, ничуть не нарушающий, а лишь подчеркивающий уникальность территории. Дом, где не будет курилки на детской площадке. Дом, не умерший и забытый, а тот, в котором смогут работать москвичи, и где будет приятно находиться.