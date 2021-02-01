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01.02.2021 12:51

Лаборатория внешнего радиационного контроля НВ АЭС отметила новоселье

Лаборатория внешнего радиационного контроля (ЛВРК) Нововоронежской АЭС переехала в новое здание.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

ЛВРК - подразделение отдела радиационной безопасности, цель которого - радиационный контроль на Нововоронежской АЭС и в районе ее расположения для своевременного выявления отклонений от норм и правил радиационной безопасности. Такие лаборатории есть на каждой атомной станции: АЭС должна сама контролировать то, как ее работа влияет на окружающую среду и население. ЛВРК анализирует воздух, осадки, питьевую воду, сельскохозяйственную продукцию, водоемы, рыбу и речную растительность, почву, - то есть все, на что потенциально может повлиять атомная станция.

Фото: Нововоронежская АЭС
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Потребность в переезде возникла в связи с вводом в эксплуатацию инновационных энергоблоков № 6 и № 7 с реакторами ВВЭР-1200 в 2016 и 2019 году соответственно. Старое здание лаборатории было построено в 1960-е годы, когда пускались самые первые в стране промышленные энергоблоки: № 1 с реактором ВВЭР-210 в 1964 году и № 2 с реактором ВВЭР-365 в 1969 году. Прошло более 55 лет, и было принято решение возвести новое здание, соответствующее современным стандартам, в котором может разместиться все габаритное оборудование.

В новом здании три этажа. На первом в четырех больших помещениях проводится подготовка проб методами физического и химического концентрирования. Используются вытяжные и сушильные шкафы, муфельные печи. Здесь же оборудован гараж для доставки проб и отдельное помещение для их передачи. На втором этаже проводится измерение проб методами радиометрии и спектрометрии: радиометрия позволяет определить суммарную активность пробы, а спектрометрия показывает активность отдельных радионуклидов. Кладовая для хранения емкостей с жидким азотом, который используется для работы спектрометров, тоже находится на втором этаже. Третий этаж занимают офисные помещения ЛВРК и рабочие места сотрудников участка АСКРО, который обслуживает автоматизированные посты радиационного контроля на местности.

Фото: Нововоронежская АЭС
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"Персоналу ЛВРК нравится новое место работы. Теперь у нас есть просторные кабинеты и лаборатории, оснащенные современным оборудованием, удобные душевые, необходимые сотрудникам, работающим с источниками. Старое здание было рассчитано на другой объем работ и численность персонала, но в связи с изменениями требований к видам контроля и его периодичности, произошедшими с 60-х годов, пусками новых энергоблоков Нововоронежской АЭС объем контроля значительно увеличился", - отметила начальник ЛВРК Ольга Росновская.

Оборудование, оставшееся в старом здании ЛВРК, будет демонтировано и списано. А помещения займет организация, обслуживающая Нововоронежскую АЭС.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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