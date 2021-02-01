Мошенник шантажировал москвичку, вымогая 300 тысяч рублей

В полицию Москвы с заявлением обратилась 24-летняя девушка. По словам начальника Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве полковника внутренней службы Владимира Васенина, она сообщила, что неизвестный мужчина требует от нее 300 тысяч рублей, угрожая в противном случае распространить сведения, порочащие ее деловую репутацию. Шантаж осуществлялся посредством одного из мессенджеров. Девушка согласилась и назначила встречу с незнакомцем в одном из ресторанов в центре столицы.

Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по Тверскому району задержали шантажиста на улице Большая Дмитровка при передаче ему денег. Им оказался 37-летний приезжий мужчина.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", 159 УК РФ "Мошенничество". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.