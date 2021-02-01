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01.02.2021 12:16

На НВ АЭС назвали лучших уполномоченных по охране труда

Профсоюзный комитет Нововоронежской АЭС (НВ АЭС) подвел итоги смотра-конкурса на звание лучшего уполномоченного по охране труда на атомной станции в 2020 году.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Всего на НВ АЭС 118 уполномоченных по охране труда, которые есть в каждом подразделении. В число победителей вошли 23 работника. Каждый день они совершают обходы рабочих мест, заполняют журналы, передают информацию руководителю цеха о состоянии рабочих мест, той или иной недоработке, консультируют коллег по вопросам безопасности труда и документации, участвуют в проведении Дней охраны труда на АЭС.

Благодаря слаженной работе всего коллектива НВ АЭС, в том числе и уполномоченных по охране труда, с 2012 года на Нововоронежской АЭС не было зарегистрировано ни одного несчастного случая на производстве.

Фото: Нововоронежская АЭС
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"Охрана здоровья наших работников, их труда, создание комфортных и безопасных условий - важное направление деятельности атомной станции. Уполномоченные по охране труда - это неравнодушные люди, которые вносят большой вклад в обеспечение безопасности на рабочих местах", - сказал председатель профкома Нововоронежской АЭС Юрий Бабенко.

Профком Нововоронежской АЭС наградил победителей конкурса почетными грамотами и денежными премиями. Один из них, начальник участка цеха тепловой автоматики и измерений (ЦТАИ) Константин Овдак, представлен к званию "Лучший уполномоченный по охране труда в атомной отрасли" от Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности (РПРАЭП).

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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