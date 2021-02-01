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01.02.2021 19:04

Пловцы НВ АЭС заняли первое место на Корпоративных играх

Команда Нововоронежской АЭС привезла победу с соревнований по плаванию, которые проходили в рамках Спартакиады трудящихся (корпоративных игр) Воронежской области.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Организатор Спартакиады - Автономное учреждение Воронежской области "Центр развития физической культуры и спорта".

Соревнования стартовали 30 января с турнира по плаванию, который прошел в бассейне СК "Факел", и продлятся до июня. Команды трудовых коллективов предприятий региона сразятся в баскетболе, волейболе, перетягивании каната, мини-футболе, легкой атлетике, настольном теннисе, шахматах и гиревом спорте. Спартакиада объединила 150 человек, представляющих более 35 организаций Воронежской области.

Фото: Нововоронежская АЭС
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Нововоронежскую АЭС на соревнованиях по плаванию представили ведущий специалист отдела развития персонала Анастасия Федорова, старший оператор реакторного цеха энергоблока №6 Павел Шершнев, инженер 1-й категории реакторного цеха энергоблока №6 Иван Уйманов, специалист службы безопасности Елизавета Буденкова. В личном зачете по плаванию среди мужчин Павел Шершнев завоевал первое место. Победители получили кубок и грамоты.

Стоит отметить, что это не первая победа атомщиков. В августе 2020 года команда НВ АЭС выиграла соревнования по плаванию в рамках Спартакиады-2020.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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