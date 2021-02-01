Пловцы НВ АЭС заняли первое место на Корпоративных играх

Команда Нововоронежской АЭС привезла победу с соревнований по плаванию, которые проходили в рамках Спартакиады трудящихся (корпоративных игр) Воронежской области.

Организатор Спартакиады - Автономное учреждение Воронежской области "Центр развития физической культуры и спорта".

Соревнования стартовали 30 января с турнира по плаванию, который прошел в бассейне СК "Факел", и продлятся до июня. Команды трудовых коллективов предприятий региона сразятся в баскетболе, волейболе, перетягивании каната, мини-футболе, легкой атлетике, настольном теннисе, шахматах и гиревом спорте. Спартакиада объединила 150 человек, представляющих более 35 организаций Воронежской области.

Нововоронежскую АЭС на соревнованиях по плаванию представили ведущий специалист отдела развития персонала Анастасия Федорова, старший оператор реакторного цеха энергоблока №6 Павел Шершнев, инженер 1-й категории реакторного цеха энергоблока №6 Иван Уйманов, специалист службы безопасности Елизавета Буденкова. В личном зачете по плаванию среди мужчин Павел Шершнев завоевал первое место. Победители получили кубок и грамоты.

Стоит отметить, что это не первая победа атомщиков. В августе 2020 года команда НВ АЭС выиграла соревнования по плаванию в рамках Спартакиады-2020.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru