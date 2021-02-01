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01.02.2021 15:17
Рубрика: Происшествия

Под Тверью мужчина напал с топором на малолетнего ребенка

Текст: Элина Труханова

Житель Тверской области задержан по подозрению в покушении на убийство малолетнего мальчика.

Жительница Ямала пойдет по суд за насилие над приемными детьми

По информации следственного управления СК РФ по региону, 31 января в деревне Столыпино Зубцовского района 40-летний мужчина схватил сына своей сожительницы за руку и нанес ребенку не менее одного удара топором, причинив мальчику рубленую рану левого предплечья и открытый перелом левой лучевой кости.

- Довести преступный умысел, направленный на убийство малолетнего, мужчина не смог, поскольку его действия пресекла мать ребенка, - рассказали в СУ СК.

В региональном управлении СК РФ подчеркнули, что в ходе следствия будут устанавливаться все причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область

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