Собянин заявил об открытии после реконструкции сразу четырех поликлиник

1 февраля приняли первых пациентов после комплексной реконструкции филиал взрослой поликлиники N 134 в Теплом стане и еще три детских поликлиники - в районах Вешняки, Тимирязевский и Северное Бутово. Оценивая работу строителей в Теплом Стане, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как проходит эта работа в целом в столице: "Программа реконструкции городских поликлиник идет полным ходом. Работы закончены в 11 зданиях, в 35 идет ремонт, многие из них откроются уже в этом году".

Глава города убедился, что в поликлинике, расположенной по улице Теплый Стан, 13 корпус 2, все сделано, как и задумывалось, в соответствии с современными московскими стандартами. Для пациентов с температурой и признаками инфекционных заболеваний - отдельный вход, что снижает возможность заразиться для остальных пациентов. Для всех удобная навигация, к тому же сотрудники центра "Мои документы" в рамках проекта "Мой администратор" подскажут, как записаться к нужному врачу, где находится тот или иной кабинет. Этот проект действует сейчас в десяти детских и трех взрослых поликлиниках Москвы. В зоне ожидания приема к доктору - интерьеры теплых тонов, кондиционеры, кулеры с питьевой водой, телевизоры, мягкие диваны и кресла. Врачи сидят так, что их нетрудно найти, а главное - докторов стало больше. Помимо врачей общей практики появились восемь наиболее востребованных узких специалистов: кардиолог, оториноларинголог, хирург, невролог, офтальмолог, уролог и эндокринолог.

Медикам тоже стало удобнее в обновленной поликлинике. Для них оборудованы уютные комнаты отдыха, где можно перекусить и обсудить рабочие вопросы, в кабинетах - эргономичная мебель: столы, стулья, кресла и шкафы. Но главное - самое современное оборудование для диагностики и лечения пациентов - около 1370 единиц.

Рентгенографический комплекс на два рабочих места, три аппарата УЗИ, маммограф, флюорограф, спирометр и бодиплетизмограф - прибор для исследования функции внешнего дыхания, что особенно актуально при динамическом наблюдении пациентов, перенесших Covid-19 - и другая аппаратура. Полностью обновлены кабинеты офтальмолога и ЛОР-врача. В хирургическом кабинете установлен суперсовременный многофункциональный хирургический стол для малой хирургии.

Оборудованы кабинеты ультразвуковой и функциональной диагностики, маммографии, флюорографии, дневной стационар. Благодаря новой технике врачи поликлиники могут проводить современные виды диагностики, среди которых суточный мониторинг артериального давления, холтер-мониторинг (точное суточное отслеживание показаний работы сердца), эхокардиография (метод исследования сердечной мышцы с помощью ультразвука) и другие.

Флюорографические исследования теперь здесь проводятся на рентген-аппарате типа U-дуга - универсальной цифровой системе, позволяющей выполнять рентгеновские снимки высокого качества разрешения и детализации с минимальной дозой облучения. За счет особой формы штатива аппарат предоставляет большую свободу в проведении исследований и подходит для получения рентгеновских снимков в различных положениях. Расстояние от излучателя до детектора может изменяться в широких пределах, что позволяет проводить исследования у пациентов любой комплекции. И хотя это четырехэтажное здание построено еще в 1984 году, выглядит оно теперь как самое современное лечебное учреждение.

Напомним, городская поликлиника №134 обслуживает более 200 тысяч жителей юго-западных районов Москвы Теплый стан и Ясенево. Помимо головного здания на Новоясеневском проспекте, д.24, корп.2 в ее состав входят четыре филиала. Работают в них в общей сложности 770 врачей, среднего медицинского персонала и медсестер. В период пандемии Covid-19 они сформировали 40 выездных бригад для помощи пациентам на дому, совершая в день 450-500 выездов. Под наблюдением у них и сейчас находятся более 1 600 больных коронавирусом, 312 человек прошли лечение в стационарах. С 11 апреля 2020 года на базе головного здания поликлиники был организован амбулаторный КТ-центр, сотрудниками которого проведено около 10 тысяч исследований. Вакцинация против Covid-19 проводится в филиале №1. Здесь сделано уже 4 815 прививок 1-м компонентом и 1 175 прививок 2-м компонентом вакцины.