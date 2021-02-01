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01.02.2021 09:02
Рубрика: Общество

Статус многодетной семьи оформили онлайн 6,4 тысячи москвичей

Текст: Любовь Проценко
Оформить статус многодетной семьи для получения льгот стало проще: с ноября 2020 года подача заявки происходит на портале mos.ru. С момента перевода услуги в исключительно электронный вид ей воспользовались 6,4 тысячи тысяч москвичей. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"С уверенностью можно сказать, что новый формат присвоения статуса многодетной семьи и дистанционный способ его подтверждения стал очередным шагом цифровой трансформации, отвечающим современным потребностям жителей нашего города. В 2020 году за выдачей удостоверения многодетной семьи города Москвы обратилось почти 32 тысячи человек", - акцентировала заммэра столицы.

Фото: iStock
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В настоящее время в Москве проживают около 1,5 миллиона семей, в которых воспитывают более 2,1 миллиона детей. Многодетных из них - более 176 тысяч. Их количество за десять лет выросло в 2,5 раза и продолжает увеличиваться. Ранее для получения льгот и мер поддержки требовалось бумажное удостоверение. Теперь порядок присвоения или продления статуса многодетной семьи значительно упрощен. Сейчас по заявке на портале mos.ru статус многодетной семьи заносится в единый информационный реестр города.

Также сокращен перечень необходимых для получения статуса документов. Для присвоения или продления электронного статуса больше не потребуются справки и скан-копии документов: все сведения о членах семьи, указанные заявителем, будут проверяться органом власти самостоятельно. В редких случаях донести придется только те документы, сведения о которых не могут быть проверены посредством межведомственного взаимодействия - на практике количество подобных случаев минимально. О такой необходимости заявителя проинформируют в его личном кабинете на mos.ru. Принести недостающие документы можно в любой центр госуслуг в течение десяти рабочих дней с даты направления уведомления.

Подать заявление на получение льготного статуса (или его продление, если в семье произошло пополнение или дети, достигшие 16 лет, продолжают свое обучение в школе или колледже до 18 лет) можно в любое время на портале mos.ru, воспользовавшись услугой "Получение и продление статуса многодетной семьи", разработанной совместно с Департаментом информационных технологий Москвы. Как отметили в Департаменте, за весь 2020 год жители обратились к ней более 16,2 тысячи раз. Уведомление о присвоении льготного статуса поступает заявителю в личный кабинет на mos.ru.

С переводом услуги в исключительно онлайн-формат больше не нужно подтверждать факт обучения ребенка, достигшего 16-летнего возраста и продолжающего обучение в городской школе или колледже. Исключением являются федеральные или частные образовательные учреждения, которые составляют 1% от всех московских школ. Положенные льготы и меры поддержки становятся доступны многодетной семье сразу после получения электронного статуса.

Сведения о статусе многодетной семьи, присвоенном в электронном виде, доступны в информационных системах города и смогут использоваться для предоставления льгот разных ведомств (бесплатного питания в школах, лекарственного обеспечения, разрешения на бесплатную парковку и проезд в городском общественном транспорте и пр.). Отметим, что многодетным семьям, которые уже состоят на учете в органах соцзащиты, повторно обращаться за подтверждением статуса не требуется. Сведения о них уже автоматически размещены в информационных системах города.

Фото: iStock
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Первое время бумажное удостоверение еще понадобится для бесплатного посещения городских бассейнов, зоопарка, музеев. Если оно понадобится, не придется нести большой пакет документов, как это было раньше. Достаточно обратиться в любой центр "Мои Документы" с паспортом и фото. Состав семьи, присвоенный статус и срок его действия сотрудник центра госуслуг увидит в информационной системе и сразу оформит удостоверение.

Многодетные семьи в Москве ежемесячно получают компенсационную выплату на оплату коммунальных услуг. Также они имеют скидку на услуги ЖКХ в размере 30%, а на оплату капремонта - 50%. Кроме того, семьям предоставляются молочные продукты детям до семи лет и бесплатные лекарства до достижения совершеннолетия. Дети и один из родителей многодетной семьи могут бесплатно пользоваться городским транспортом, пригородными электричками. Также предоставляется бесплатная парковка. Многодетные москвичи могут рассчитывать на освобождение от транспортного налога и существенную скидку по оплате имущественного налога.

С первого января 2021 года в Москве все выплаты семьям с детьми увеличены на 3,7%. Кроме того, малообеспеченным семьям по Указу Президента России размер ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно установлен в размере 50% от величины прожиточного минимума ребенка. В Москве эта сумма составляет 7 тысяч 725 рублей. Малообеспеченным семьям, в которых воспитывается ребенок в возрасте до трех лет, выплачивают 10 тысяч 951 рубль в месяц. Размер пособия на детей в возрасте от 7 до 18 лет - 4 тысячи 381 рубль.

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