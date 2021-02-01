Новости

Мужчина с ножом напал на пассажиров брюссельского метро 19:48
В Волгограде назвали пятерку суперфиналистов конкурса "Учитель года" 19:40
Полиция Франции задержала подозреваемого в убийстве человека 19:33
"Тамбов" может доиграть сезон частично молодежным составом 19:17
В Москву идут тимофеевские морозы 19:08
МИД РФ: Россия надеется на мирное урегулирование ситуации в Мьянме 18:50
Николь Кидман снимется в сериале-ремейке норвежского фильма "Надежда" 18:46
МИД: РФ еще не получила от ФРГ ответов по делу "берлинского пациента" 18:41
Актер из "Игры престолов" сыграет в экранизации романа Джейн Остин 18:36
Путин возложил цветы к могиле Ланового 18:32
В Подмосковье спасли младенца с гастрошизисом 18:25
Минздрав назвал условие отправки пьяных россиян в вытрезвители 18:11
Искусственный интеллект будет помогать врачам в выборе лечения 18:02
Заседание Симоновского райсуда по "делу Навального" пройдет в Мосгорсуде 17:37
Игрок рижского "Динамо" отчислен после кражи клюшки Ковальчука 17:33
В Тюмени хулиганы выпустили сигнальную ракету в летящий самолет 17:20
В Петербурге введут индивидуальные компенсации на оплату ЖКХ 17:18
Эван Рэйчел Вуд обвинила Мэрилина Мэнсона в насилии 17:18
Поэт и актер Виктор Коваль умер от коронавируса 17:10
В Испании после прививки все обитатели дома престарелых заболели ковидом 17:08
В Новгородской области разрешили работу фудкортов 17:06
Объявлены состав жюри и сроки проведения Берлинале-2021 17:05
ЦБ перечислит в бюджет 200 млрд рублей от сделки по Сбербанку 17:04
Вышел "Злой человек" - первый за семь лет видеоклип Земфиры 16:55
Володин: Смешанная система выборов в Думу показала свою эффективность 16:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Готовы ли вузы и студенты вернуться к очному обучению
Готовы ли вузы и студенты вернуться к очному обучению
Что значат сегодня церковь и патриарх в жизни общества
Что значат сегодня церковь и патриарх в жизни общества
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
01.02.2021 19:17
Рубрика: Спорт

"Тамбов" может доиграть сезон частично молодежным составом

Текст: Максим Домчев

Футбольный клуб "Тамбов" рассматривает вариант завершить сезон ПРЛ частично молодежным составом. Об этом рассказал спортивный директор клуба Павел Худяков.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Нападающий ЦСКА Гайч перешел в "Беневенто"

Причина такого шага - финансовые проблемы. В понедельник стало известно, что из-за финансовых проблем игроки начали покидать "Тамбов". Из основного состава осталось 9-10 человек.

"У нас ушло несколько футболистов, в команде осталось 9-10 человек. Если будет вариант доиграть чемпионат, у нас есть игроки молодежного состава, ими можно будет разбавить тех, кто останется. У нас уже был разбавленный состав в матчах со "Спартаком" и "Рубином". Будем искать какие-то варианты, лишь бы была возможность доиграть. Пока ситуация очень плачевная. Как будет доигрывать молодежка? У нас там 28 человек", - сказал он ТАСС.

При этом окончательное решение о дальнейшей судьбе клуба будет принято 8 февраля. По итогам осенней части чемпионата России "Тамбов" занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков в 19 матчах.

В регионах Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Тамбов" Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тамбовская область Тамбов Чемпионат России по футболу 2020/2021

Главное сегодня

Путин призвал защитить непрофессиональных инвесторов в ценные бумаги
Торговые сети не сообщали о сложностях с логистикой товаров
Медведев: РФ готова сделать Рунет автономным, но не хочется до этого доводить
За сутки в России подтверждено 17 648 случаев COVID-19 в 84 регионах
Посольство РФ в Мьянме призвало россиян к осторожности
Максим Чудов о сборной по биатлону: Команда идет по нарастающей
Макгрегор отстранен от боев на полгода