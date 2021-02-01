"Тамбов" может доиграть сезон частично молодежным составом

Футбольный клуб "Тамбов" рассматривает вариант завершить сезон ПРЛ частично молодежным составом. Об этом рассказал спортивный директор клуба Павел Худяков.

Причина такого шага - финансовые проблемы. В понедельник стало известно, что из-за финансовых проблем игроки начали покидать "Тамбов". Из основного состава осталось 9-10 человек.

"У нас ушло несколько футболистов, в команде осталось 9-10 человек. Если будет вариант доиграть чемпионат, у нас есть игроки молодежного состава, ими можно будет разбавить тех, кто останется. У нас уже был разбавленный состав в матчах со "Спартаком" и "Рубином". Будем искать какие-то варианты, лишь бы была возможность доиграть. Пока ситуация очень плачевная. Как будет доигрывать молодежка? У нас там 28 человек", - сказал он ТАСС.

При этом окончательное решение о дальнейшей судьбе клуба будет принято 8 февраля. По итогам осенней части чемпионата России "Тамбов" занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков в 19 матчах.