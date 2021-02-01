В доме белгородца нашли склад оружия и наркотики

В Белгородской области обнаружили склад оружия, боеприпасов и наркотики в доме 41-летнего жителя поселка Октябрьский. Как сообщили в региональном УМВД, мужчина незаконно хранил пистолет-пулемет образца 1951 года, переделанный самодельным способом, а также карабин "Маузер", пистолет, а также 708 патронов различного калибра и 19 банок с похожим на порох веществом.

Как выяснилось, все изъятое оружие пригодно для стрельбы. Помимо него, у белгородца нашли еще 20 граммов марихуаны. Сам он пояснил правоохранителям, что оружие и боеприпасы он собирал для коллекции и изредка пользовался им, упражняясь в меткости.

Еще у одного жителя этого поселка обнаружили восемь патронов различного калибра, предназначенных для нарезного оружия, а у 37-летнего жителя Шебекинского городского округа - самодельный пистолет.

Все трое были задержаны сотрудниками полиции во взаимодействии с коллегами из УФСБ России по Белгородской области и силовой поддержке ОМОН Росгвардии. Первый подозреваемый стал фигурантом сразу четырех уголовных дел и подозревается в "Незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношению оружия, его основных частей и боеприпасов, незаконном изготовлении оружия, незаконном хранении наркотических средств". В отношении второго и третьего подозреваемых завели дела за "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".