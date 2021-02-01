В Москве из-за отсутствия финансирования закрылся Музей хоккея

Музей хоккея в Москве объявил о закрытии из-за нехватки финансирования.

"Друзья, у нас грустная новость. Уже несколько месяцев Музей хоккея лишен финансирования. К огромному сожалению, в год 75-летия отечественного хоккея Музей, видимо, оказался никому не нужен. Поэтому с 1 февраля 2021 года музей закрыт. Спасибо, что все эти годы были с нами", - говорится в сообщении на странице Музея в Facebook.

Музей хоккея открыл свои двери 5 мая 2016 года по инициативе клуба "Легенды хоккея" и при поддержке Федерации хоккея России. Он располагается рядом со стадионом "ЦСКА Арена" в здании памятника архитектуры начала ХХ века, построенного по проекту архитектора Константина Мельникова.

В Музее представлен Зал славы отечественного хоккея, почетными членами которого являются 147 человек из числа игроков, судей, функционеров и журналистов. Посетителей с помощью интерактивной экспозиции знакомили с информацией о заслуженных деятелях хоккея и исторических аспектах.