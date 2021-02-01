В Москве проводят более 5 тысяч телемедицинских консультаций для пациентов с COVID

Более 5 тысяч телемедицинских консультаций для пациентов с COVID-19 ежедневно проводят московские врачи.

"Сейчас врачи в круглосуточном режиме дистанционно контролируют состояние пациентов с легким течением ковидной пневмонии, которые проходят лечение на дому. Телемедицинский центр был создан в кратчайшие сроки весной на базе единой цифровой платформы московского здравоохранения. На сегодняшний день в среднем медики проводят около пяти тысяч дистанционных консультаций ежедневно. В случае выявления симптомов у заболевшего специалисты принимают решение об очном осмотре или госпитализации. Телемедицина позволила решить две ключевые задачи: обеспечить постоянный мониторинг состояния пациента, в также снять часть работы с амбулаторного звена и не допустили перегрузки системы", - сообщили в пресс-службе Комплекса социального развития Москвы.

В телемедицинском центре в настоящий момент работает около 200 врачей-специалистов, которые прошли дополнительное обучение для оказания помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией.

Телемедицинский центр для больных с COVID-19, проходящих лечение на дому, начал работу в Москве в марте 2020 года. Врачи скорой помощи или поликлиники после осмотра и проведения необходимых исследований принимают решение о госпитализации пациента или возможности прохождения лечения на дому. В последнем случае пациент переходит под наблюдение врачей центра телемедицины и поликлиники. В случае выявления симптомов ухудшения самочувствия в ходе телемедицинских консультаций врач принимает решение о проведении очного осмотра врачом на дому или оказании экстренной медицинской помощи. Кроме того, врачи центра следят за состоянием здоровья горожан, которые принимают участие в пострегистрационном исследовании вакцины против коронавирусной инфекции.

При возникновении симптомов ОРВИ необходимо незамедлительно вызвать врача на дом. В зависимости от симптомов и тяжести заболевания в каждом конкретном случае лечение может назначить только врач.