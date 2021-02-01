В Москве в доме из "Брата-2" нашли КПП-призрак

В центре Москвы как самострой снесен старый КПП у высотки на Котельнической набережной, 1/15.

Как сообщает пресс-служба столичной госинспекции по недвижимости, документов на одноэтажное строение не было. "Бывший контрольно-пропускной пункт, расположенный в непосредственной близости от сталинской высотки, давно не использовался, находился в полуразрушенном состоянии и портил внешний вид набережной. Сейчас самострой демонтирован, территория приведена в порядок", - рассказал начальник инспекции Владислав Овчинский.

Как следует из открытых источников, именно во дворе высотки, где снесли КПП-призрак, снимались некоторые эпизоды культового фильма "Брат-2".