В Москву идут тимофеевские морозы

В начале следующей недели в Москву придут т.н. тимофеевские морозы. Таким прогнозом с РИА Новости поделился ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Тимофеевские морозы получили название по дню апостола Тимофея, который приходится на 4 февраля. По прогнозам "Фобоса", эти морозы придут почти в точности по календарю.

Ведь уже в ночь на субботу температура упадет до минус 15 - минус 20, а в ночь на воскресенье - до минус 23.

Своего пика тимофеевские морозы в Москве достигнут в начале следующей недели: столбики термометров могут опуститься до отметки минус 27.