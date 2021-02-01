В Подмосковье откроют еще 10 центров помощи водителям при ДТП

Систему оперативного оформления документов при дорожно-транспортных происшествиях продолжают внедрять в Подмосковье. Об этом сообщил губернатор области Андрей Воробьев.

"Строительство дорожных объектов идет у нас хорошими темпами. Приступили к решению следующей задачи - не задерживать движение на дорогах при ДТП", - сказал Воробьев, проводя еженедельное совещание с кабинетом министров и главами подмосковных муниципалитетов.

Ежедневно в Подмосковье происходит порядка 600 дорожных аварий без пострадавших. Ожидание сотрудников ГИБДД при таких происшествиях составляет от 1 до 3 часов. В прошлом году в области создали 7 центров водителям в самых густонаселенных городах. Работают центры по принципу круглосуточной горячей линии. Опытный сотрудник по телефону подсказывает участникам ДТП, как без инспектора быстро и правильно оформить документы, чтобы к ним не было претензий у страховой. По словам главы областного минтранса Алексея Гержика, в тех муниципалитетах, где работают центры, время оформления одной аварии без пострадавших сократилось до 40 минут. Поэтому власти приняли решение открыть еще 10 аналогичных центров - теперь уже в среднем поясе области.