В Подмосковье построят 15 пешеходных переходов через железную дорогу

Пятнадцать современных одноуровневых пешеходных переходов построят в этом году в Московской области. Они будут оснащены световой и звуковой сигнализацией, накопительными площадками S-образной формы, резинокордовым настилом, ограждением и знаками безопасности. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе Московской железной дороги.

На Савеловском направлении МЖД появятся четыре перехода: на станциях Дмитров и Талдом, а также у остановочных пунктов Темпы и Орудьево; два на Рижском - на остановочных пунктах Новопетровское и Устиновка; два на Павелецком - на остановочных пунктах Акри и Тесна; три на Курском - на станциях Львовская, Шарапова Охота и Серпухов; два на Горьковском - оба на станции Электроугли; два на Белорусском направлении - у станций Портновская и Можайск.

Как отметили в пресс-службе, в этом году на станции МЦД-1 Тимирязевская появится новый подземный пассажирский вестибюль с тоннелем, на станции Печатники МЦД-2 железнодорожники возводят сразу несколько переходов - мост-конкорс, тоннель и два наземных перехода, на новой станции Щукинская строится конкорс, а в Марьиной Роще - тоннель.

Напомним, что в 2020 году построено 20 новых одноуровневых пешеходных переходов. На линиях с интенсивным движением поездов, в том числе диаметрах, для перехода железной дороги и выхода на платформы возводятся конкорсы и подземные вестибюли, оснащенные эскалаторами и лифтами.